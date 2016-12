L'ouverture locale de l'Impact contre les champions

21-12-2016 | 14h02

L'Impact de Montréal disputera son match d'ouverture locale de la saison 2017 le samedi 11 mars, 19 h, contre les champions en titre de la Coupe MLS, les Sounders de Seattle, au Stade olympique.

Une semaine auparavant, soit le 4 mars, la troupe de l'entraîneur-chef Mauro Biello amorcera le calendrier régulier en visitant les Earthquakes de San Jose.

L'an prochain, le Bleu-Blanc-Noir disputera de nouveau 34 rencontres de saison régulière, 17 à la maison, dont 16 au stade Saputo, et 17 à l'étranger.

La Major League Soccer dévoilera le calendrier complet en janvier.

Par ailleurs, l'organisation montréalaise mettra en vente les billets pour la partie inaugurale à domicile le 21 janvier.

En 2016, l'Impact a terminé au cinquième rang de l'Association de l'Est avec une fiche de 11-11-12 et 45 points. Après avoir défait le D.C. United en match de barrage et les Red Bulls de New York en demi-finale de l'Est, il s'est incliné en finale d'association 7-5 au total des buts contre le Toronto FC.