L'Impact retient Dominic Oduro

19-12-2016 | 12h25

L'Impact de Montréal a annoncé lundi avoir conclu une nouvelle entente de deux saisons avec Dominic Oduro.

Les détails du contrat n'ont pas été divulgués par l'organisation.

Oduro, 31 ans, a aidé le Bleu-Blanc-Noir à atteindre la finale de l'Association de l'Est de la Major League Soccer (MLS) cette année. L'attaquant et milieu de terrain a inscrit six buts en 31 matchs de saison régulière, ajoutant deux filets en duels éliminatoires.

«Dominic est devenu un élément important de nos succès au cours des deux dernières années et il s'est très bien intégré au club et à la ville, a indiqué le directeur technique de l'Impact, Adam Braz, dans un communiqué. Son rythme et son habileté à se retrouver derrière les défenseurs l'ont mené à son importante contribution à l'attaque. Son expérience et son esprit d'équipe seront à nouveau très importants au sein de notre groupe.»

«Je suis très content de poursuivre avec l'Impact, avec qui j'ai connu beaucoup de succès. J'ai trouvé une meilleure cohérence et affinité avec mes coéquipiers, a précisé Oduro. J'ai aussi une très grande connexion avec les supporteurs, ce qui a facilité mon choix de revenir.»

En 60 matchs du calendrier régulier disputés avec l'Impact en MLS, Oduro a marqué 14 buts et ajouté six aides en 3699 minutes. En 2016, il a terminé la saison à égalité au huitième rang de la MLS avec trois aides gagnantes.

Acquis par l'Impact du Toronto FC en janvier 2015, il avait amorcé les six matchs de la ronde éliminatoire de la Ligue des champions de la CONCACAF et aidé l'équipe à atteindre la finale contre Club América, réalisant quatre passes décisives et disputant 511 minutes.

En carrière, le joueur ghanéen a totalisé 62 buts en 311 matchs réguliers de la MLS, incluant 196 départs.