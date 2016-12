L'Impact se donne cinq ans pour soulever la coupe

Jessica Lapinski 09-12-2016 | 11h24

Motivé par les récents succès de l'équipe, mais aussi par l'ensemble du travail accompli au cours de ses cinq premières années dans la Major League Soccer (MLS), l'Impact a partagé son prochain plan quinquennal, vendredi. Un plan dans lequel figure une coupe MLS.

«Notre but est de gagner le titre de la MLS d'ici cinq ans, a affirmé le président Joey Saputo lors du bilan de la direction du club. Avec les progrès constants que nous avons effectués d'année en année, nous avons tous les ingrédients nécessaires pour le faire.»

«Ce n'est pas trop de pression pour nous!» a ironisé son directeur technique Adam Braz, le sourire aux lèvres.

D'abord, les séries

Tant Saputo que Braz se sont réjouis de la dernière saison de l'équipe. Oui, il y a eu le creux de vague à la fin de l'été. Le parcours de l'Impact jusqu'en finale de l'Est a toutefois fait oublier ces quelques déboires.

«Je suis très fier de ce groupe de joueurs, qui a montré sa mentalité de gagnant et qui est resté fort même dans les moments les plus difficiles», a mentionné Braz. Au nombre des réalisations, il a évoqué les 19 points récoltés sur la route et les trois représentants du club au match des étoiles.

«L'identité de notre équipe n'a jamais été aussi bien définie. Je remercie Mauro [Biello] et son staff, qui ont fait un travail excellent», a renchéri Saputo.

Quant à la coupe MLS, si c'est un objectif, ce n'est pas une fixation pour l'an prochain. En 2017, le but du onze montréalais sera d'atteindre les séries pour une troisième année de suite. Le club vise une place parmi les quatre premiers dans l'Est, et aussi le Championnat canadien.

La fin du FC Montréal

Outre les objectifs de classement et les rêves de couronnement, Saputo a évoqué d'autres cibles pour les cinq prochaines années.

«Nous voulons rester branchés sur l'international. Prendre notre place sur la planète foot et attirer d'autres clubs étrangers au stade Saputo et au Centre Nutrilait», a affirmé l'homme d'affaires qui dit avoir investi 100 millions $ depuis l'arrivée de son club en MLS.

Mais il existe une certaine dualité au sein de l'Impact. Car si l'organisation rêve d'international, tant Saputo que Braz ont réitéré leur envie de former à l'interne plus de joueurs capables de se tailler une place dans le onze partant.

«Nous voulons donner aux Québécois une équipe qui leur ressemble. Francophone et multiculturelle, compétitive et convaincante», a pointé Saputo.

Un cheminement qui se fera sans l'apport du FC Montréal. Le «club-école» de l'Impact dans l'USL ferme ses portes, a-t-il été confirmé vendredi. Principalement pour des raisons financières, mais aussi parce qu'il ne s'agit pas de la manière la plus efficace de développer la relève, selon l'Impact.

Ses espoirs les plus prometteurs pourront passer directement des U18 à l'équipe première. D'autres se tailleront une place chez le Fury d'Ottawa, de l'USL, auquel l'Impact s'est associé. Saputo veut aussi miser sur son partenariat avec le FC Bologne, citant en exemple Ballou Jean-Yves Tabla, qui a peaufiné son jeu pendant deux semaines auprès de l'équipe italienne.

«On va mettre plus l'accent sur les joueurs le plus près d'accéder à l'équipe. Au FC Montréal, certains joueurs n'avaient pas vraiment de chances de percer», a relevé le président.

Cinq ans plus tard

Au terme de sa cinquième saison en MLS, Saputo croit que les récentes années ont fait «grandir» l'organisation.

«Nous avons connu de bons moments: deux championnats canadiens, trois participations aux séries éliminatoires, une finale de la Ligue des champions», a-t-il énuméré.

La poussée de croissance a été particulièrement impressionnante au cours des derniers mois.

«C'est la première fois que l'on dresse notre bilan deux semaines avant Noël, a fait remarquer Saputo. Nous avons eu une très belle saison marquée de moments forts. Certains diront même historiques.»

«Nous avons eu notre meilleure moyenne d'assistance en cinq ans. Il y a eu 12 matchs à guichets fermés», a-t-il ajouté.

Mais le travail n'est pas terminé, estime-t-il. L'Impact veut encore «élargir sa base d'abonnés» et «améliorer sa présence dans les régions et l'expérience client». «Nous devrons être rassembleurs, créatifs et positifs», a affirmé Saputo.

Gagner la coupe MLS d'ici cinq ans pourrait aussi être un atout.