Écrasement d'avion: la vidéo d'un survivant

Lundi soir, un avion transportant 81 personnes, dont une équipe brésilienne de soccer, s'est écrasé en Colombie, suite à des «pannes électriques». La catastrophe a fait 75 morts et six rescapés. Une vidéo Snapchat montrant l'un des miraculés de l'accident circule actuellement sur le web.

Publiée quelques minutes avant le vol et partagée par le Daily Mail, la vidéo Snapchat (voir ci-dessous) du Brésilien Alan Ruschel (à droite dans la vidéo) le montre tout sourire, aux côtés de son coéquipier Danilo Padilha. Le premier fait partie des survivants de l'accident, alors que le second a succombé à ses blessures.

Les deux hommes, membres de l’équipe de soccer de Chapecoense, basé dans la ville de Chapecó, dans le sud du pays, s’apprêtaient à disputer un match de la finale de la Copa Sudamericana, face à l’équipe colombienne de l’Atlético Nacional. C’était le match le plus important de l’histoire du club.

La suite, on la connait. Leur avion s'est écrasé dans la zone montagneuse d'El Gordo, sur la commune de La Union, à environ 50 km de Medellin, deuxième ville de Colombie située dans le nord-ouest du pays. Six personnes ont miraculeusement survécu, 75 autres ont péri.

Sur une photo crève-coeur qui circule actuellement sur Twitter, on peut voir trois membres de l'équipe Chapecoense qui ne faisaient pas partie du voyage dans leur vestiaire, au Brésil. La mine basse, ils sont visiblement sous le choc.

