L'Impact a accordé deux buts qui ont fait mal

Dave Lévesque 24-11-2016 | 00h39

MONTRÉAL - Il y a des victoires qui soulèvent et d'autres qui laissent une sensation de vide. Le gain de 3-2 de l'Impact de Montréal contre le Toronto FC, mardi, tombe dans la seconde catégorie.

Dominic Oduro a d'ailleurs affirmé dans le vestiaire que la victoire avait un goût de défaite.

Le contraste est frappant quand on regarde la réaction des Sounders de Seattle, qui ont battu les Rapids du Colorado 2-1 deux heures plus tard.

Les joueurs des Sounders célébraient alors que ceux de l'Impact avaient la tête basse. C'est fou ce qu'un but de plus accordé à l'adversaire peut changer dans un résultat.

Buts rapprochés

Il est évident que les joueurs de l'Impact sont déçus d'avoir laissé filer une avance de trois buts en accordant deux buts rapides aux «Reds».

C'est d'autant plus frustrant que le second but, inscrit par Michael Bradley, n'aurait pas dû être accordé puisque Jozy Altidore avait commis une faute évidente sur Victor Cabrera quelques instants auparavant.

Certes, l'Impact manœuvrera sur une glace mince dans une semaine au BMO Field, mais sa situation n'est pas inédite.

Après tout, les Torontois ont peut-être inscrit deux buts à l'étranger, mais l'Impact a tout de même gagné.

Qui plus est, de la façon dont le Bleu-Blanc-Noir joue à l'étranger depuis quelques matchs, il serait étonnant qu'il ne marque pas au moins un but contre une équipe qui va pousser pour marquer et qui laisse des trous sur les ailes.

La situation de l'Impact n'est donc pas catastrophique, mais elle aurait pu être infiniment plus simple.

Erreur

La principale erreur a possiblement été commise par Mauro Biello.

Sa décision de faire entrer Didier Drogba à la 71e minute était louable puisqu'elle permettait à la légende d'effectuer un dernier tour de piste devant le public montréalais.

Toutefois, avec trois buts en banque, il aurait mieux valu solidifier un milieu de terrain qui commençait à battre de l'aile.

Après une solide heure de jeu, les Patrice Bernier, Marco Donadel et Hernan Bernadello étaient moins efficaces, ce qui a provoqué un flottement défensif avec le résultat que l'on connaît.

Négligé

Par ailleurs, il serait temps que l'Impact cesse d'affirmer qu'il est le négligé. Sa place, il l'a méritée.

Pourtant, Biello a encore rappelé, après le match, que c'était le cas.

«On n'a jamais eu l'avantage, personne ne nous donnait de chances, alors rien ne change pour nous.»

Son homologue torontois, Greg Vanney, n'avait pas la même opinion.

«Il n'y a pas de favori dans cette série et la foule sera en notre faveur à la maison.»

Ils n'ont pas toujours tout faux à Toronto.