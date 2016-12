5 à 7 nouvelles sportives: vaut mieux en rire...

23-11-2016 | 17h26

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Les amateurs de sport montréalais se remettent d'une soirée riche en émotions et pourront se reposer davantage ce mercredi soir.

Hier, l'Impact a vaincu le Toronto FC 3-2 devant plus de 61 000 spectateurs réunis au Stade olympique, dans le match-aller de la finale de l'Association de l'Est. Toutefois, le pépin technique d'avant-match - un problème avec les lignes de démarcation ayant retardé le duel de plus de 30 minutes - a de quoi faire rire... et soulever des questionnements sur la tenue de rencontres professionnelles dans ce stade désuet.

Au même moment, le Canadien s'est incliné 4-3 devant les Sénateurs d'Ottawa, la bête noire de Carey Price. Le défenseur Nathan Beaulieu a été conduit à l'hôpital après avoir reçu une rondelle dans la région du cou. Il sera d'ailleurs absent jeudi face aux Hurricanes de la Caroline.

Les critiques sont dures envers le capitaine du CH, Max Pacioretty, qui peine à trouver le fond du filet cette saison.

Cette semaine, c'est le controversé «Doc» Mailloux qui s'en est donné à cœur joie.

«Il est à la croisée des chemins, je vous le dis. Je soupçonne cet individu de devoir choisir entre la masculinité et la virilité, et maman et la messe», a-t-il lancé sur les ondes de la chaîne radiophonique 106,9 FM.

«Il est dans le trouble, parce qu'il va à la messe du dimanche et qu'il parle à sa mère tous les soirs. Il n'est pas suffisamment masculin.»

Espérons que l'Américain n'a pas terminé ses cours de français.

La Québécoise Eugenie Bouchard est maintenant en vacances, après avoir vécu une année en montagnes russes.

La native de Westmount, qui a fait jaser récemment pour ses photos osées publiées sur les médias sociaux, est revenue sur la dernière année dans une entrevue avec le réseau ESPN.

Elle a aussi offert ses meilleurs conseils aux Américains souhaitant fuir le pays après l'élection de Donald Trump.

«Si vous voulez me marier pour obtenir la citoyenneté canadienne, je suis disponible, a-t-elle affirmé en riant. Il y a tellement de blagues là-dessus en ce moment.

«[...] Mais si vous voulez un conseil. Il fait vraiment froid, alors je ne suis pas sûr que vous devriez venir [ici]. J'ai déménagé en Floride et j'habite Miami. [...] Montréal est magnifique et l'été est vraiment chaud, mais c'est tellement court. C'est comme deux ou trois mois qui sont incroyables, mais huit mois de pure torture.»