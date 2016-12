Courte victoire de l'Impact face à Toronto

Dave Lévesque 22-11-2016 | 10h54

MONTRÉAL - L'Impact a remporté une bien courte victoire de 3 à 2 puisqu'il filait vers un gain de 3 à 0 avant d'accorder deux buts tardifs au Toronto FC dans le match aller de la finale de l'Association Est de la MLS, mardi soir.

Dans une scène burlesque, le match a été retardé de 30 minutes parce qu'on a dû repeindre les lignes latérales des surfaces de réparation.

L'Impact a rapidement trouvé son rythme en prenant les devants 2 à 0 en première demie au grand plaisir d'une salle comble de 61 004 spectateurs réunis au Stade olympique.

D'abord, Hassoun Camara a dégagé le ballon pour Patrice Bernier qui a vu un trou entre Michael Bradley et Nick Hagglund et a exécuté une passe magnifique à Dominic Oduro en sprint derrière les défenseurs pour ensuite aller battre Clint Irwin de vitesse à la 10e minute.

Puis, Matteo Mancosu a doublé l'avance des siens deux minutes plus tard sur une superbe passe d'Ignacio Piatti.

Ambroise Oyongo a ajouté à l'avance des siens sur une longue montée plein axe, décochant un tir de loin qui a surpris Clint Irwin à la 53e minute.

Ça déraille

Les choses se sont mises à dérailler dans les 25 dernières minutes alors que les milieux de terrain montréalais commençaient à tirer de la patte.

Jozy Altidore a marqué de la tête à la 68e minute, puis Michael Bradley a doublé la mise cinq minutes plus tard, alors qu'il semblait pourtant y avoir eu une faute d'Altidore dans la surface montréalaise.

Malgré la victoire, l'Impact se retrouve dans une situation précaire pour le match retour de mercredi prochain au BMO Field en raison des deux buts accordés à l'étranger.

Pour l'emporter, il devra soutirer un verdict nul ou gagner. Si le match retour se termine 3 à 2 en faveur de Toronto, il y aura prolongation et une victoire de 4 à 3 de l'Impact l'enverrait en finale. Des défaites de 1 à 0 ou 2 à 1 signifieraient l'élimination.

«Le match a bien commencé, on est allé chercher le troisième but, mais on a manqué de concentration», a reconnu Mauro Biello. Mais pour nous, rien ne change, on doit gagner et c'est ça notre mentalité.

«Je ne pense pas que les gars ont pensé que c'était fini. Ce sont des ballons qui ont rebondi avec des mêlées dans la surface.

«On peut compter» - Mauro Biello

Même si son équipe a accordé deux buts en deuxième demie, Mauro Biello croit toujours être en bonne position.

L'entraîneur-chef de l'Impact s'appuie sur les prestations de ses joueurs à Washington et à New York.

«On a compté six buts à nos deux derniers matchs à l'étranger. On sait qu'on peut compter et ils doivent nous battre. «Ils doivent marquer tout comme New York. C'est important de ne pas leur donner grand-chose et de leur faire mal sur le contre.»

Bon retour

Malgré la défaite, Greg Vanney avait l'air satisfait de la tournure des événements.

«Je ne nous féliciterais pas parce qu'il reste beaucoup de soccer à jouer, mais les gars peuvent être fiers d'être revenus dans le coup de la sorte parce que ça n'augurait pas bien.»

«Ça témoigne du caractère de cette équipe parce que ça n'allait pas bien pendant une bonne partie du match.»

«Si on nous avait dit en début de saison qu'on devait jouer à la maison et tenir un score de 2 à 1, on aurait signé pour ça.»

Match retardé

Le match a commencé avec plus de 30 minutes de retard puisqu'on a dû refaire les lignes latérales de la surface de réparation devant les deux buts.

Des employés ont effacé les lignes blanches avec des canettes de peinture verte pour ensuite sortir un ruban à mesurer afin de tracer les nouvelles lignes un mètre plus loin de chaque côté.

L'Impact s'est entraîné au Stade olympique depuis jeudi dernier et personne ne l'avait vu avant. Étrange.

«Nous sommes quelque peu gênés, c'est évidemment la première fois que ça nous arrive», a confié le président de l'Impact Joey Saputo au réseau ESPN.

Le vice-président exécutif Opérations Soccer de l'Impact, Richard Legendre, a expliqué après le match ce qui s'était passé.

«C'est totalement la responsabilité du club d'installer la surface et de tracer les lignes, le Stade olympique n'a rien à voir là-dedans.

«C'est une erreur humaine faite par notre responsable du traçage qui est avec nous depuis trois ans et il n'y a jamais eu de problème. C'est regrettable, c'est quelque chose qui n'arrivera pas à nouveau.»