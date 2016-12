Ibrahimovic: «J'ai conquis l'Europe comme Napoléon»

22-11-2016 | 09h56

STOCKHOLM - «Comme Napoléon en Europe, j'ai conquis chaque pays où je suis allé»: toujours modeste, et bientôt honoré par une statue, l'attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic s'est dit mardi prêt à quitter l'Europe pour conquérir l'Amérique.

La vedette a confié au quotidien Aftonbladet vouloir «peut-être partir de l'autre côté de l'Atlantique et conquérir aussi les États-Unis».

«J'ai toujours osé accepter de nouveaux défis», a rappelé Ibrahimovic, qui a joué aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne et en France, avant de signer cet été un contrat d'un an à Manchester United.

«C'était bien au Paris SG, c'est un secret pour personne. Nous avions une équipe forte qui s'est améliorée année après année», se souvient-il. «Mais c'est du passé (...) aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre et j'essaie de recréer le même sentiment» que j'avais à Paris.

Ibrahimovic, 35 ans, meilleur buteur qu'a connu la sélection suédoise, a pris sa retraite internationale en juin, après un Euro manqué.

«C'est bizarre (de voir jouer l'équipe nationale) car on ne voit plus la magie», sourit-il, jamais à un excès près.

«Mais maintenant, chacun à une chance de se montrer. Personne n'est meilleur que les autres», souligne-t-il. «Personne ne s'attend à quoi que ce soit».

Lundi soir, la Fédération suédoise de soccer lui a remis son onzième Ballon d'or national.

Elle a aussi révélé qu'une statue du joueur serait érigée à côté du stade national, la Friends Arena. De 2,40 m de haut, elle le représentera les bras étirés.

«Le gars de Rosengård qui a sa propre statue dans la capitale. Ça arrive souvent quand on meurt, mais je suis encore très vivant», s'est amusé la star en conférence de presse. Avant de conclure: «Il ne me manque plus que le Palais royal. C'est pour la prochaine fois!»