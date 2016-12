Enfin le jour J

Dave Lévesque 21-11-2016 | 19h32

MONTRÉAL - Après une pause internationale qui a paru interminable, les deux rivaux naturels vont disputer le match aller de la finale de l'Association Est de la MLS, qui permettra au gagnant d'accéder à la finale de la Coupe MLS au terme du match retour, mercredi prochain à Toronto.

«Ç'a été une période d'anxiété; 16 jours, c'est beaucoup trop long», a d'ailleurs reconnu Evan Bush lundi.

Vous serez plus de 60 000 spectateurs dans un Stade olympique surchauffé, ce qui pourrait faire monter la pression. Patrice s'est cependant montré rassurant.

«Avec l'expérience de l'an dernier, on devient habitués de jouer devant 60 000 spectateurs. Tout le monde est serein et calme.»

La rivalité entre les deux clubs promet d'être à son paroxysme et ce sont les partisans qui en sortiront gagnants.

Peu de secrets

Comme il s'agira d'un sixième match entre les deux équipes cette saison, il ne reste plus beaucoup de secrets.

«On se connaît, mais ils recèlent des surprises quant au type de formation qu'ils peuvent employer», a toutefois prévenu Bush.

Son opinion est partagée par Patrice Bernier, qui anticipe certains jeux truqués.

«Il y a toujours quelque chose de différent qui peut arriver, sur les coups de pied arrêtés, il peut y avoir des astuces.

«Les deux équipes se connaissent bien, mais il y a toujours place pour un jeu d'échecs ou quelque chose qui peut sortir de l'ordinaire au cours du match.»

Il y a quand même une certaine dose d'inconnu puisque les deux formations n'ont jamais été aussi proches d'une participation à la finale de la Coupe MLS.

«C'est sûr qu'on se connaît beaucoup, mais chaque match a son histoire, a affirmé Hassoun Camara. Les deux équipes sont en finale d'association pour la première fois.»

Bradley d'accord

Le Toronto FC s'est entraîné au Stade olympique avec près de deux heures de retard, lundi.

Michael Bradley partage l'avis de ses adversaires et estime qu'il y aura des surprises.

«Certainement, a répondu Bradley. C'est toujours possible. On a cependant une très bonne idée d'à quoi s'attendre de la part de l'Impact. On connaît très bien leurs joueurs.

«À mes yeux, l'Impact est revenu, en fin de saison, à ce qu'il faisait de mieux, soit de rendre la tâche difficile à ses adversaires en limitant l'espace sur le terrain et en y allant de contre-attaques rapides. Nous nous sommes préparés de la meilleure façon possible pour ces deux affrontements.»

Tout peut arriver

Hassoun Camara, qui a passablement de métier, croit qu'il faut se préparer à tout.

«C'est une confrontation aller-retour, tout peut se passer. On l'a déjà vu dans le passé en perdant 2 à 0 à Toronto pour ensuite gagner 6 à 0 à domicile [Championnat canadien 2013 NDLR].»

Tout comme Bradley l'a fait, l'arrière droit de l'Impact n'a pas hésité à lancer des fleurs à l'adversaire.

«Ils défendent très bien, ils sont assez cohérents dans ce qu'ils font, le milieu de terrain est assez efficace avec Bradley.