5 à 7 nouvelles sportives: Un Stade rempli pour l'Impact?

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

L'impact de Montréal a annoncé avoir vendu 40 000 billets pour le match-aller de la finale de l'Association de l'Est face au Toronto FC, le 22 novembre prochain.

Il s'agira de la dernière rencontre du onze montréalais disputée devant ses partisans. L'équipe espère attirer plus de 60 000 amateurs.

Les derniers 20 000 billets pourraient être les plus difficiles à écouler, puisque le Canadien de Montréal sera également en action dans la métropole, le même jour.

Le Canadien et les Kings de Los Angeles croiseront le fer au Centre Bell, jeudi.

L'entraîneur Michel Therrien a pris la décision de laisser de côté son petit attaquant québécois David Desharnais pour cette partie. Le Suisse Sven Andrighetto prendra sa place.

Par ailleurs, ce sera le premier match de Peter Budaj contre le CH, au domicile du Tricolore, si son entraîneur Darryl Sutter fait appel à lui.

L'ancien du Bleu-Blanc-Rouge fait bien par les temps qui courent. Il a réussi le jeu blanc à ses deux dernières sorties, privant ses adversaires de but depuis 133 min 9 s de jeu.

Le jeune Jack Eichel est de retour sur patin à la suite d'une blessure à la cheville.

Le deuxième choix au total du repêchage de 2015 devra toutefois être patient avant de retrouver sa place dans la formation des Sabres de Buffalo. Le 13 octobre, le club avait annoncé une absence de six à huit semaines pour son attaquant.

Le jeune pilote français Esteban Ocon a signé une entente avec l'écurie Force India, en Formule 1.

Ocon n'a disputé que sept épreuves au sein de l'équipe Manor, cette saison. Il a toutefois été en mesure de faire jeu égal avec son coéquipier, le prometteur Allemand Pascal Wehrlein.

Ocon sera le coéquipier de Sergio Perez, l'année prochaine.

Avec cette association, il ne reste plus beaucoup de baquets libres pour l'année prochaine. Sauber et Manor, qui luttent pour la 10e et avant-dernière place au classement des constructeurs, n'ont toujours pas confirmé leurs pilotes.

La nouvelle écurie américaine Haas, qui a débuté en Formule 1 cette année, a confirmé le retour du Français Romain Grosjean. Un volant reste toujours à prendre.

Le Temple de la renommée du hockey s'apprête à accueillir quatre nouveaux intronisés: Eric Lindros, Sergei Makarov, Rogatien Vachon et Pat Quinn. Chacun d'eux a une histoire fascinante. Les prochains jours seront parfaits pour s'intéresser à leur histoire respective. À propos, saviez-vous que Lindros était marié avec une Québécoise?

