L'Impact culmine au bon moment

Dave Lévesque 09-11-2016 | 20h21

MONTRÉAL - C'est l'un des plus vieux clichés du sport. Une équipe doit atteindre son sommet au bon moment. Pourtant, c'est exactement ce qui semble se passer chez l'Impact de Montréal.

«Nous atteignons notre sommet au bon moment. Nous jouons du soccer des séries depuis quelques mois et ça paraît maintenant», a soutenu le gardien auxiliaire Eric Kronberg, mercredi.

L'équipe a repris l'entraînement mercredi matin après avoir profité de deux jours de congé.

Les hommes de Mauro Biello auront le temps de préparer leur duel contre ­le Toronto FC, puisque le match aller ne sera disputé que le 22 novembre au Stade ­olympique.

«On a déjà planifié les 15 prochains jours, a reconnu Biello, mais on ne veut pas trop mettre l'accent sur le match pour le moment.»

«À la fin de la semaine prochaine, on va entrer au Stade olympique pour se préparer dans les derniers jours précédant le match.»

«J'aime nos chances»

Depuis la fin de la saison régulière, ­Dominic Oduro martèle qu'il faut effacer l'ardoise et tout recommencer.

«Avant les séries, j'ai dit que j'aimais nos chances et je continue à y croire.»

«Nous avons probablement battu la meilleure équipe de la ligue [les Red Bulls], on vient de mettre la barre haute. Nous sommes peut-être les négligés, mais nous sommes l'équipe à battre», a insisté le Ghanéen, qui a fourni deux passes ­dimanche.

Le milieu de terrain semble se plaire dans le rôle de négligé.

«Sur le site de la MLS, on nous accorde le moins de chances d'atteindre à la finale et on s'en sert comme motivation.»

Trois de plus

Avec sa victoire au Red Bulls Arena, l'Impact a collé trois gains de suite pour la première fois de la saison.

Oduro estime que l'équipe est encore ­capable de surprendre.

«Je crois que nous pouvons gagner trois autres matchs, si je me fie à nos récentes performances.»

«Si les autres équipes n'ont pas pris acte de nos résultats, c'est leur problème.»

Et Oduro ne dégage que de la confiance en faisant ces affirmations. Il n'y a pas une once d'arrogance.

Il se passe quelque chose

Kronberg a gagné la coupe MLS avec le Sporting de Kansas City, en 2013. Il sait donc comment peut se dérouler une bonne campagne en séries.

«Tu commences à gagner des matchs et tu sens qu'il se passe quelque chose et je le ressens cette année.»

«Nous avons un bon groupe de gars qui jouent bien et qui s'entendent bien. De plus, nous sommes plutôt épargnés par les blessures.»

Aussi sur Canoe.ca