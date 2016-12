Les joueurs de l'Impact en santé

Dave Lévesque 04-11-2016 | 18h53

MONTRÉAL - Il est plus que temps que le second match entre l'Impact et les Red Bulls de New York soit disputé, mais le temps guérit les bobos.

Ainsi, Hernan Bernardello a profité de quelques jours de congé cette semaine après avoir quitté le match retour de dimanche dernier en raison d'une blessure au mollet.

Le milieu de terrain argentin s'est entraîné avec ses coéquipiers pour la première fois de la semaine, vendredi matin, et il appert qu'il pourra être à son poste dimanche.

«Ce sont des bonnes nouvelles, a confirmé Mauro Biello. Il a été capable de faire l'entraînement, on va voir comment il va réagir demain [samedi], mais c'est positif.»

Pas de problème

Après avoir quitté prématurément l'entraînement jeudi, Didier Drogba n'est pas allé sur le terrain, vendredi.

L'attaquant a repris l'entraînement mardi, lui qui a raté deux semaines en raison de douleurs au dos.

Même s'il était absent vendredi, Mauro Biello ne doute pas que Drogba soit rétabli.

«Il a senti quelque chose hier [jeudi], alors il fait des soins à l'intérieur. Je pense qu'il va être là demain [samedi], il n'a pas eu de problème cette semaine.»

Pression

La pression va venir de partout au Red Bull Arena, dimanche. Les joueurs de l'Impact le savent et ne s'y arrêtent pas.

«S'ils sortent très forts avec la foule derrière eux, on ne va pas prendre de chance et être un peu plus directs», a soutenu Biello.

«On va laisser les choses se calmer et regagner les deuxièmes ballons. Il faut s'adapter et être prêts pour toutes les situations.»

Dominic Oduro croit pour sa part qu'il est possible d'inverser la pression pour qu'elle se retrouve sur les Taureaux.

«Nous savons qu'en marquant un but, on leur rend la tâche vraiment difficile.

«Si ça ne va pas comme ils le veulent, je suis pas mal sûr qu'ils vont tout lancer devant», a ajouté le Ghanéen.

Felipe le poison

Il a également été question de Felipe, le petit poison des Red Bulls que les partisans connaissent bien.



D'ailleurs, sans qu'il soit nommé dans la question d'un collègue, tant Oduro que Laurent Ciman ont reconnu que la question ciblait le Brésilien.

«Felipe essaie toujours de te rentrer sous la peau, j'espère qu'on peut passer dessus ça», a indiqué Oduro.

«On ne peut pas laisser un seul joueur déranger l'équipe, nous devons être intelligents et l'ignorer.»

Laurent Ciman croit aussi qu'il ne faut pas entrer dans son petit manège.

«On sait comment il peut être sur le terrain, il ne faut pas rentrer dans son jeu. J'espère que l'arbitre fera la part des choses aussi. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là, sinon on va sortir du match.»

