Certitudes et doutes pour l'Impact

Dave Lévesque 03-11-2016 | 23h13

MONTRÉAL - À deux jours du match retour de la demi-finale de l'Association Est contre les Red Bulls de New York, l'Impact a des certitudes et des doutes.

Il semble y avoir deux certitudes et deux doutes. Matteo Mancosu et Ambroise Oyongo sont dans le premier cas, alors que Hernan Bernardello se trouve dans la seconde catégorie. Pour Didier Drogba, c'est plus compliqué.

«Dans le cas de Hernan, la journée de demain [vendredi] va être une bonne indication pour voir s'il peut être prêt pour ce match», a indiqué l'entraîneur Mauro Biello, jeudi.

«Il doit sortir pour voir comment il se sent et comment sa jambe va réagir. Après, on va prendre une décision.»

Le milieu de terrain, qui connaît ses meilleurs moments dans le maillot bleu-blanc-noir, a quitté le match de dimanche à la 69e minute, en raison de douleurs à la cuisse.

Repos

Les nouvelles sont meilleures dans le cas de Matteo Mancosu, qui avait quitté l'entraînement tôt mercredi après s'être apparemment blessé.

«Matteo n'a rien de sérieux, a assuré Mauro Biello. C'est sûr qu'il y a certains joueurs qui ont plus de fatigue dans les jambes et on voulait voir comment ils se sentaient.»

«À ce moment-ci de la saison, la récupération est plus importante que la charge d'entraînement durant notre microcycle. Si les joueurs ont besoin d'un jour de plus pour se reposer, on va le leur donner.»

Ambroise Oyongo, qui avait aussi quitté l'entraînement mercredi, s'est fait rassurant.

«J'ai senti une douleur au genou droit, mais les médecins ont pris soin de moi et je serai à 100 % ce week-end, il n'y a pas de souci à se faire.»

Météo

Didier Drogba, qui participait à un troisième entraînement consécutif, a pris le chemin du vestiaire une bonne vingtaine de minutes avant ses coéquipiers, accompagné d'un physiothérapeute.

Il semble que les conditions climatiques, surtout, l'aient incité à jouer de prudence.

«Avec la température, ça commençait à le déranger un peu, alors il a voulu arrêter pour ne pas prendre de chance», a précisé Mauro Biello, qui ne détesterait pas pouvoir compter sur son attaquant dimanche.

«Ça peut être extrêmement important. Si on a besoin d'un but, c'est ce que Didier peut faire.»

Nacho content

Ignacio Piatti est revenu sur sa non-sélection parmi les trois finalistes au trophée Landon Donovan, remis au joueur par excellence de la MLS.

L'Argentin ne semble pas déçu d'avoir été ignoré malgré ses 17 buts et 6 aides en 32 matchs.

«Je suis content de jouer pour une finale. Il y a beaucoup de joueurs dans la ligue. Ça ne change rien pour moi.»

«Je veux gagner la Coupe MLS et c'est ce qu'on essaie de faire.»

