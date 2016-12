5 à 7 nouvelles sportives: un visage connu

01-11-2016 | 17h48

L'attaquant Didier Drogba était présent à l'entraînement de l'Impact de Montréal, une première en 17 jours.

On ne sait toutefois pas si l'Ivoirien prendra part au match retour de la demi-finale de l'Association de l'Est contre les Red Bulls de New York, dimanche.

Une chose est certaine, Matteo Mancosu n'a donné aucune raison à son entraîneur de le retirer de la formation.

(...)

Le nouveau venu du Canadien Shea Weber a été nommé la deuxième étoile du mois d'octobre dans la Ligue nationale de hockey.

En neuf rencontres, l'imposant défenseur a récolté 10 points, dont quatre buts. Il a également conservé un différentiel de +12.

En route vers un premier trophée Norris? Pourquoi pas!

(...)

Depuis le début de la saison, les Predators de Nashville ont seulement signé deux victoires en huit matchs.

P.K. Subban a toutefois connu les déboires du Canadien après leur excellent début de saison, l'an passé.

Quelle équipe terminera dans les hautes sphères du classement? Predators ou Canadien? Qui amassera le plus de points, Shea Weber ou Subban?

Toutes des questions auxquelles nous pourrons répondre au mois d'avril.

(...)

Malgré que le Rouge et Or de l'Université Laval ait terminé au deuxième rang du classement général pour la première fois depuis 2004, la troupe de Glen Constantin trône au sommet des meilleures formations au pays dans le classement U Sports.

Les Carabins de l'Université de Montréal se retrouvent au deuxième rang, tout juste devant les Mustangs de l'Université Western.

Si la logique est respectée, les deux grands rivaux se retrouveront au CEPSUM, la semaine prochaine, pour la finale de la Coupe Dunsmore. Les Carabins ont remporté les deux dernières éditions en terrain ennemi.

(...)

L'ancien gardien du Canadien Dustin Tokarski a été rappelé de la Ligue américaine de hockey par les Ducks d'Anaheim. Il avait également fait un court séjour avec l'équipe la semaine dernière.

Croyez-vous que le gardien de 27 ans s'établira dans la Ligue nationale un jour?

Aussi sur Canoe.ca