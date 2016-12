L'Impact vient à bout des Red Bulls

30-10-2016 | 17h12

Après avoir inscrit un doublé au premier tour, jeudi soir, Matteo Mancosu a encore joué les héros en marquant son troisième but des éliminatoires pour donner une victoire de 1-0 à l'Impact dans le match aller de la demi-finale de l'Association de l'Est contre les Red Bulls de New York, dimanche.

Mancosu a décoché un boulet de canon à la 61e minute pour battre Luis Robles après avoir habilement contrôlé une superbe longue passe de Marco Donadel.

«Matteo a fait un excellent but, c'est étonnant comment il a pris cette balle de Donadel avec une volée comme ça», a souligné Mauro Biello.

Les deux équipes ont maintenant rendez-vous pour le match retour au Red Bull Arena, dimanche prochain.

Double exploit

Cette victoire, acquise devant 15 027 spectateurs au Stade Saputo, est le second exploit du Bleu-Blanc-Noir cette semaine.

Jeudi, Mauro Biello et ses hommes sont devenus les premiers à l'emporter sur un terrain adverse en première ronde depuis 2012.

En battant les Red Bulls, ils ont mis fin à une série de matchs sans défaite qui durait depuis le 3 juillet dernier.

Les Taureaux étaient invaincus en 20 matchs, toutes compétitions confondues, dont 16 rencontres en MLS.

Pression

Comme il fallait s'y attendre, les Red Bulls ont eu l'ascendant en appliquant beaucoup de pression en territoire de l'Impact.

Bradley Wright-Phillips a tenté un lob au-dessus d'Evan Bush qui s'était avancé, mais le gardien de l'Impact a bien réagi en captant le ballon en hauteur.

C'est en toute fin de demie que le Bleu-Blanc-Noir a obtenu sa meilleure chance d'ouvrir la marque.

Ignacio Piatti y est allé d'un bon coup d'épaule à l'endroit de Chris Duvall pour récupérer le ballon dans un coin, son centre a été redirigé de la tête par Mancosu, qui a raté la cible de peu sur la droite.

En deuxième demie, l'Impact s'est plus affirmé en milieu de terrain, grâce entre autres à une performance inspirée de Patrice Bernier.

Équipe unie

«Cette équipe prend forme et est combative, on a vu une équipe unie dans sa célébration après le but.»

Malgré une courte période de repos, l'entraîneur-chef a employé le même onze partant que jeudi, à Washington.

Il pourrait devoir changer son alignement puisque Hernan Bernardello a quitté à la 69e minute, mais il s'est fait rassurant.

«Il a ressenti des crampes, je ne pense pas que ça soit grave», a soutenu Biello.

Jeu musclé

Les deux équipes se sont échangé de nombreux coups plus ou moins légaux.

Tôt dans la rencontre, Hassoun Camara a servi une prise de judo à son ancien coéquipier Felipe, qui a sorti ses talents d'acteurs dans sa chute. Sibigi a calmé le jeu avec un carton jaune à chacun des protagonistes.

Les hostilités ont repris en fin de match quand Omer Damari y est allé d'un tacle avec les crampons bien devant dans les chevilles de Calum Mallace. Damari a reçu un rouge et il y a eu attroupement.

Didier Drogba, qui n'a pas participé au match, était dans le vestiaire avec ses coéquipiers, après la rencontre.

