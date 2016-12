5 à 7 nouvelles sportives: Défi relevé pour l'Impact

28-10-2016 | 17h24

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey (ou de soccer) à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

L'impact de Montréal a relevé le défi du match de barrage de l'Association de l'Est avec brio, jeudi soir, contre le D.C. United, à Washington, avec une victoire au compte de 4-2.

La formation québécoise est devenue la première équipe depuis le Dynamo de Houston, en 2012, à remporter un match de première ronde des séries de la Major League Soccer à l'étranger.

Le Bleu-Blanc-Noir devra maintenant faire face aux Red Bulls de New York dans une série aller-retour, qui commencera au Stade Saputo, dimanche.

L'impact risque d'en avoir plein les bras face à l'attaquant Bradley Wright-Phillips et ses coéquipiers.

(...)

Le Canadien de Montréal a rétrogradé l'attaquant Daniel Carr dans la Ligue américaine de hockey, vendredi.

Après n'avoir disputé que deux rencontres avec le CH cette saison, le joueur de deuxième année pourra voir plus d'action avec les IceCaps de St. John's, plutôt que de regarder les matchs dans les gradins au Centre Bell.

(...)

La Série mondiale reprend ses activités ce soir au mythique Wrigley Field, où les Cubs de Chicago tenteront de s'approcher davantage d'un premier sacre depuis 1908. Pour ce faire, ils miseront sur leur partant Kyle Hendricks, étincelant dans le duel ultime de la série de championnat de la Ligue nationale face aux Dodgers de Los Angeles.

Dans le camp des Indians de Cleveland, Josh Tomlin voudra impressionner son père, partiellement paralysé, qui sera présent à la rencontre. La formation de l'Ohio est en quête d'un premier titre depuis 1948.

Les amateurs de balle veulent de leur côté des matchs plus serrés ce week-end. Les Indians l'ont emporté 6-0 d'entrée de jeu, mardi, avant de voir leurs rivaux répliquer avec un gain de 5-1 le lendemain.

(...)

Au football, les Carabins attireront davantage l'attention que les Alouettes en fin de semaine.

Pendant que la misérable saison de ceux-ci tire à sa fin, les Bleus disputeront un match important, justement au domicile des Moineaux, samedi. Ils ont rendez-vous avec les Redmen de McGill au stade Percival-Molson et une victoire, combinée à une excellente performance défensive, leur vaudra le premier rang du Réseau du sport étudiant du Québec.

De son côté, le Rouge et Or de l'Université Laval a encore d'excellentes chances de coiffer la troupe de Danny Maciocia au fil d'arrivée. Toutefois, il devra au départ ruiner les chances de qualification éliminatoire du Vert & Or de Sherbrooke.

Au fait, avis aux irréductibles partisans des Alouettes: leurs favoris évolueront une dernière fois sous leurs yeux, dimanche, à l'occasion de la visite des puissants Stampeders de Calgary. La tâche ne s'annonce pas de tout repos!

(...)

L'Allemand Sebastian Vettel a obtenu le meilleur temps des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix du Mexique à bord de sa monoplace Ferrari.

Si l'écurie italienne demeure compétitive toute la fin de semaine, le Britannique Lewis Hamilton pourrait réaliser une bonne affaire dans la lutte au Championnat du monde.

Son coéquipier Nico Rosberg mène le classement par 26 points. En terminant deuxième derrière Hamilton lors des trois dernières épreuves de la saison, il sera le nouveau champion. Si Vettel et son coéquipier finlandais Kimi Raikkonen parviennent à s'intercaler entre les pilotes Mercedes au Mexique, Hamilton pourra reprendre les rênes de sa destinée.

Aussi sur Canoe.ca