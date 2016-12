L'Impact de Montréal remporte son match de barrage

Dave Lévesque 27-10-2016 | 21h32

Alors qu'il n'avait jamais gagné au RFK Stadium, l'Impact a choisi le bon moment pour mettre fin à sa disette avec une impressionnante victoire de 4 à 2 face à D.C. United en première ronde des séries éliminatoires de la MLS, jeudi soir.

Cette victoire maîtrisée et sans équivoque est d'autant plus étonnante que D.C. n'avait perdu que deux de ses 14 derniers matchs cette saison, séquence au cours de laquelle l'équipe de Washington avait inscrit un impressionnant total de 34 buts.

Et tout ça sous les yeux de Didier Drogba, qui a fait le voyage en fin de journée pour assister à la rencontre alors qu'il y avait seulement 12 773 spectateurs dans les gradins.

«C'est bien que Didier soit venu encourager les gars, on était content de le voir. Il pourrait être dans le 18 dimanche. On va voir comment son dos réagit», a indiqué l'entraîneur-chef Mauro Biello.

«L'équipe était prête à se battre. C'est peut-être notre meilleure performance de l'année», a ajouté Biello.

Confiance

L'Impact a amorcé le match avec confiance, alors qu'Ignacio Piatti a testé Bill Hamid dès la 17e seconde. Et les occasions se sont multipliées.

Laurent Ciman a marqué dès la 4e minute pendant que D.C. United jouait nerveusement. L'expérience a donc eu le dessus.

Auteur d'un doublé, Matteo Mancosu a marqué deux minutes avant la mi-temps et a ensuite profité d'un centre précis d'Ambroise Oyongo pour porter la marque à 3 à 0 sur une tête à la 58e minute. Mancosu a rendu la pareille à Ignacio Piatti à la 83e minute.

L'ancien de l'Impact Lamar Neagle a évité le jeu blanc en marquant à la 90e minute alors que Tyler Kemp a récidivé dans les dernières secondes du match.

Mais ces buts ne sont que le résultat d'un petit relâchement puisque l'Impact a dominé défensivement.

Les joueurs étonnés

Les joueurs de l'Impact ont été un peu étonnés de dominer le match dès le début, surtout que D.C. United a connu une excellente fin de saison.

«On ne s'attendait pas à ce genre de match. On menait 2 à 0 à la mi-temps et nous étions concentrés sur l'importance de contrôler les premières minutes de la deuxième demie», a commenté Marco Donadel.

Face aux Red Bulls

L'Impact est devenu la première équipe depuis le Dynamo de Houston, en 2012, à remporter un match de première ronde des séries de la MLS à l'étranger. Disons-le en passant, Houston avait ensuite atteint la finale.

Mauro Biello et ses hommes vont devoir rapidement oublier l'exploit puisqu'ils vont recevoir les Red Bulls de New York dimanche, au Stade Saputo.

Les deux équipes se sont affrontées à trois reprises cette saison et les Taureaux ont inscrit deux victoires. L'équipe locale l'a toujours emporté, alors que l'Impact a gagné 3 à 0 à Montréal, mais s'est incliné 3 à 1 et 1 à 0 au Red Bull Arena.

Alertes

Laurent Ciman, qui a marqué un but qu'il attendait depuis longtemps, avait l'air d'un homme satisfait.

«C'est un match où on n'avait pas droit à l'erreur. On a bien démarré le match. On savait qu'ils allaient pousser en deuxième demie et on a utilisé la contre-attaque à merveille.»

L'arrière central, qui a effectué quelques tacles poétiques, estime que les deux buts accordés en toute fin de rencontre ont eu du bon.

«On a accordé deux buts, mais c'est bien, ça nous garde alertes pour dimanche.»

Généreux

Auteur de deux buts, Matteo Mancosu a réussi son baptême des séries éliminatoires de la MLS.

On l'a vu être particulièrement généreux à l'endroit d'Ignacio Piatti, qui a enfilé le quatrième but de l'Impact.

«Nacho a eu une chance en première demie et il m'a mis le ballon dans les pieds alors je voulais lui rendre la pareille», a expliqué l'Italien par l'entremise d'un interprète.

Scepticisme

Avec la semaine controversée qu'a connue l'Impact, on pouvait s'attendre au pire, mais les joueurs n'ont jamais perdu la foi.

«Il y avait beaucoup de scepticisme pour pas mal de choses, mais on a été très solidaires», a souligné Hassoun Camara.

«C'était un match couperet, on s'est dit que c'était l'occasion de montrer nos habiletés collectivement.»

Aussi sur Canoe.ca