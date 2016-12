Drogba n'a pas accompagné l'Impact

Dave Lévesque 26-10-2016 | 11h50

WASHINGTON - Le verdict est tombé, Didier Drogba est resté à Montréal pendant que ses coéquipiers sont dans la capitale fédérale américaine pour lutter pour leur survie dans le match de barrage de jeudi soir contre D.C. United.

La présence de l'attaquant vedette a été remise en doute pendant toute la semaine et il regardera finalement la rencontre bien au chaud dans son salon alors que le doute plane toujours sur sa blessure.

Il n'a foulé le terrain qu'une seule fois en près de deux semaines, faisant du jogging pendant une quinzaine de minutes, mardi.

Officiellement, Drogba souffre de douleurs au dos, mais après le match contre Toronto, il y a près de deux semaines, Mauro Biello avait laissé savoir que ce n'était pas suffisant pour l'empêcher de jouer.

On comprend donc qu'il a soit aggravé sa blessure ou que les problèmes ne sont pas réglés entre la direction et l'Ivoirien.

Retour du XI

C'est donc dire qu'on reverra Matteo Mancosu comme attaquant, lui qui a disputé de bons matchs en fin de saison.

Il sera flanqué d'Ignacio Piatti et Dominic Oduro.

Derrière eux, on retrouvera Patrice Bernier et Hernan Bernardello, de même que Marco Donadel.

En défense, le quatuor sera composé d'Ambroise Oyongo, Laurent Ciman, Victor Cabrera et Hassoun Camara.

Evan Bush sera à son poste dans les buts.

Serré

Il faut s'attendre à un match serré puisque les deux équipes se sont affrontées deux fois cette saison et les deux rencontres se sont soldées par des verdicts nuls de 1 à 1.

De fait, l'Impact est la seule équipe à avoir limité D.C. à moins de deux buts depuis la fin de juillet.

«C'est une équipe redoutable en ce moment. Ils sont dans un bon momentum, a reconnu Hassoun Camara. De notre côté, la dynamique est positive et on ne doit pas avoir de complexes.»

Evan Bush a rappelé que l'Impact s'est bien débrouillé sur les gazons adverses cette saison.

«Nous avons été bons à l'étranger cette année. Nous avons bien fait dans les matchs où l'adversaire mettait de la pression sur nous.

«D.C. est une équipe intelligente, ils vont probablement défendre un peu plus et la tâche sera difficile.»

Vitesse

Contre un milieu de terrain dominant, l'Impact va devoir faire preuve de prudence et de patience.

«Offensivement, la clé du match va être d'utiliser notre vitesse, a insisté Mauro Biello. C'est donc important de gagner le milieu de terrain avec des gars comme Patrice, Hernan et Marco.

«Il va falloir neutraliser des joueurs comme [Patrick] Mullins et profiter des espaces qu'ils laissent.»

Pas de complexe

Matteo Mancosu a rappelé que l'Impact, qui a terminé 5e dans l'Est avec 45 points contre 46 pour D.C., n'a pas de complexes.

«Ils n'ont qu'un point de plus que nous, ce n'est pas une grosse différence.»

Pour Dominic Oduro, il faut simplement oublier la saison régulière et se concentrer sur l'immédiat.

«On oublie les 34 rencontres qu'on a jouées cette saison, c'est un match entièrement différent.

«Les joueurs sont affamés et fougueux. Nous sommes dans les séries, c'était notre but, maintenant nous devons avoir la mentalité que ça passe ou ça casse.»

Aussi sur Canoe.ca