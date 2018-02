Slalom géant en surf des neiges: pas de médaille pour le Canada

Agence QMI 24-02-2018 | 03h39

Les surfeurs des neiges canadiens Jasey-Jay Anderson et Darren Gardner n'ont pas franchi le cap des qualifications au slalom géant parallèle masculin, aux Jeux olympiques de Pyeongchang, vendredi.

Les athlètes représentant l'unifolié ont terminé leur parcours avec un temps de 1 minute, 26 secondes et 76 centièmes, dans le cas d'Anderson, et de 1 minute, 26 secondes et 94 centièmes pour Gardner. Les athlètes se sont donc classés aux 24e et 28e rangs, loin derrière le Slovène Tim Mastnak, le dernier qualifié, au 16e rang. Trente-deux athlètes ont pris part à cette compétition.

Le Suisse Nevin Galmarini a remporté la médaille d'or dans l'épreuve, suivi par le Coréen Lee Sangho, avec l'argent, et le Slovène Zan Kosir, avec le bronze.