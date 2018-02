Ski de fond: Harvey obtient de justesse la quatrième place

Agence QMI 24-02-2018 | 02h54

Le rêve de revenir au Québec avec une médaille olympique ne s'est pas réalisé pour Alex Harvey, qui a terminé quatrième au 50 km en ski de fond en style classique, samedi, aux Jeux de Pyeongchang.

À l'issue d'une lutte très serrée pour le bronze, le fondeur canadien a finalement réussi à arracher la quatrième place de justesse au Norvégien Martin Johnsrud Sundby. Avec un temps de 2 heures, 11 minutes, 5 secondes et 7 dixièmes, Harvey a devancé Sundby de seulement un dixième de seconde à la ligne d'arrivée. L'athlète olympique russe Andrey Larkov a distancé les deux hommes d'un peu plus de six secondes afin de ravir la médaille de bronze.

Les détenteurs de l'or, le Finlandais Iivo Niskanen (2:08:22.1), et de l'argent, le Russe Alexander Bolshunov (2:08:40.8), se sont pour leur part rapidement détachés du peloton de tête pour terminer la course avec plus de deux minutes d'avance sur Larkov, Harvey et Sundby.

Les Canadiens Devon Kershaw, Graeme Killick et Russel Kennedy ont terminé la course de 50 km respectivement aux 26e, 27e et 49e rangs.