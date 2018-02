Ski acrobatique: Alex Beaulieu-Marchand remporte la médaille de bronze en slopestyle

Sportcom 18-02-2018 | 01h08

Alex Beaulieu-Marchand ne l'a pas eu facile ces dernières années. Le temps d'une journée, il a pu oublier tout ça et réussir cinq descentes, lui permettant de monter sur la troisième marche du podium aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

«Je reviens d'une commotion cérébrale, j'ai le genou gauche "scrap", je n'ai pas pu faire les premières pratiques à cause de mon dos et je suis sur les médicaments pour pouvoir skier, a énuméré Beaulieu-Marchand. Je me suis fait taper dessus par la vie et de réussir à atterrir ma descente aujourd'hui, c'est juste incroyable.»

Troisième à l'issue des qualifications, le skieur de Québec avait trois rondes finales pour se faire valoir dimanche après-midi. Ses adversaires et lui ont fait grimper l'intensité au maximum dans une compétition des plus relevée.

Le Norvégien Oystein Braaten a donné le ton dans la première ronde finale en obtenant 95 points pour sa descente. Intouchable, seuls l'Américain Nick Goepper avec 93,60 points à sa troisième descente, et Alex Beaulieu-Marchand, recevant 92,40 points de la part des juges en deuxième manche, s'en sont un peu rapprochés.

«Le niveau était tellement intense. J'aurais pu ne pas passer les qualifications. Je ne savais pas si ma descente allait être à la hauteur. Je voulais faire de mon mieux. Que ce soit assez pour être sur le podium, c'est incroyable.»

Beaulieu-Marchand l'affirme. Il a réalisé la performance de sa carrière. «Je n'ai jamais skié mieux dans ma vie. C'est ce que je venais accomplir ici. Je voulais skier à mon meilleur, pouvoir montrer aux gens mes "grab" et les choses que je fais différemment.»

C'est ce qui a plu aux juges selon lui. «Mes "grab" m'ont permis de me distinguer, dont celui qui est ma signature, le "breebie grab". Je crois que les juges ont porté beaucoup d'attention là-dessus. J'essaie d'être plus créatif sur les rampes d'habitude, mais elles étaient difficiles ici. Je suis allé pour les plus grosses manoeuvres que je pouvais. Pour les sauts, je n'ai jamais fait autant de triples dans toute ma vie.

Que ce soit arrivé dans la compétition la plus intense, la plus wow que je n'ai jamais vue de ma vie, je n'en reviens juste pas», a-t-il résumé.

Beaulieu-Marchand a une longue liste de gens avec qui il veut partager cette médaille de bronze olympique. «Les derniers quatre ans n'ont pas été faciles. J'ai hâte de mettre cette médaille-là dans le cou de toutes les personnes qui m'ont aidé: mes physios, mon entraîneur, mes parents et tous les gens qui ont pris soin de moi quand j'étais au plus bas. J'ai vraiment grandi en tant qu'athlète et aujourd'hui, j'ai fait preuve de force mentale.»

Le Québécois a également été impressionné par le calibre offert par ses coéquipiers canadiens. Le Britanno-Colombien Teal Harle et l'Ontarien Evan McEachran ont respectivement fini cinquième et sixième de la finale tandis qu'Alex Bellemare s'est arrêté en qualifications en prenant le 22e rang.

«Je pensais que Teal Harle allait me sortir [du podium]. Finalement, quand il a atterri sa descente, j'étais sûr que j'étais "out" et je lui aurais vraiment souhaité, car il avait une descente incroyable. Evan McEachran a fait des rails hors de l'ordinaire et vraiment techniques. Alex Bellemare a skié ultra bien en qualifications. Je regarde ça et je dis wow! On aurait pu être quatre Canadiens en finale», a analysé le Québécois, qui avait été le seul concurrent à cette épreuve masculine aux Jeux olympiques de Sotchi il y a quatre ans.

«C'est tellement bon pour notre sport. J'espère que ça va inspirer beaucoup de jeunes au Canada à se mettre au ski freestyle et à avoir du fun avec nous», a-t-il conclu.

Classement final