Alex Harvey 8e au skiathlon de 30 km

Alain Bergeron, Alain Bergeron 11-02-2018 | 05h34

PYEONGCHANG | Dans une course durcie par le froid et de forts vents, Alex Harvey n'a pu résister à une coalition norvégienne pour terminer huitième du skiathlon de 30 km, dimanche, lors de sa première épreuve aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

La Norvège s'est approprié le podium avec Simen Hegstad Krueger, gagnant en 1 h 16 m 20 s, suivi de ses compatriotes Martin Johnsrud Sundby (+ 8 s) et Hans Christer Holund (+9,9 s).

«Juste moi à blâmer»

Aux premières loges durant la première moitié de la course en style classique, Harvey s'est aussi maintenu parmi les prétendants durant la portion en style libre jusqu'à ce que Krueger ne pose l'attaque finale à moins de 4 km. Sundby et Holund ont répliqué à leur tour, au milieu de la dernière boucle de 3,75 km, et éliminé toute chance d'un podium pour un nombre restreint d'aspirants, dont le Québécois.

«C'est clairement une déception parce que, aujourd'hui, c'est moi qui n'avais pas les jambes. La victoire était partie à trois kilomètres de la fin, mais à 1,5 km, j'étais dans une position pas loin d'idéale pour terminer deuxième. Je venais de dépasser Maurice (Manificat) et Dario (Cologna), j'étais troisième dans mon groupe avec Sundby et Holund et j'étais dans leurs skis, mais je n'ai seulement pas été capable de les suivre parce que les jambes n'étaient pas là», a admis le skieur de Saint-Ferréol-les-Neiges.

«C'est sûr que c'est décevant et il y a juste moi à blâmer là-dedans», a-t-il répété plus tard.

Conditions difficiles

Le Centre de ski de fond Alpensia n'a pas servi de théâtre idéal pour cette première épreuve masculine des Jeux. De fortes bourrasques et une température ressentie de - 19 ont donné des conditions de course difficiles. En conséquence, un groupe d'une quinzaine de skieurs est demeuré compact depuis la mi-course jusqu'à l'assaut ultime du premier Norvégien.

«Il ventait beaucoup, mais les conditions étaient égales pour tout le monde, les skis étaient bons et tout. Ce sont vraiment les trois plus fort qui ont gagné aujourd'hui», a exprimé Harvey, dont la prochaine épreuve sera disputée mardi (4 h heure du Québec) avec le sprint individuel en style classique.

Victoire méritée

La victoire de Krueger est d'autant plus méritoire qu'il a chuté dès le premier kilomètre après avoir cassé un pôle suite à un accrochage. Il a dû gruger un retard qui a atteint jusqu'à 30 secondes sur la tête de la course.

«Je ne savais pas qu'il était tombé au début. Ça rend sa victoire encore plus impressionnante. Aujourd'hui, c'était vraiment lui le meilleur au monde», a salué Harvey.

Résultats

Skiathlon 30 km

1-Simen Hegstad Krueger, Norvège, 1 h 16 m 20 s

2-Martin Johnsrus Sundby, Norvège, + 8 s

3-Hans Christer Holund, Norvège, + 9,9 s

8-Alex Harvey, Canada, + 33,4 s

36-Devon Kershaw, Canada, + 3 m 35 s

45-Graeme Killick, Canada, + 5 m 19 s

Knute Johnsgaard, Canada, n'a pas complété

(68 concurrents)