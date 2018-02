Pas de médaille pour Alex Harvey

Agence QMI 11-02-2018 | 03h20

Le podium a échappé à Alex Harvey, qui a terminé l'épreuve de skiathlon au huitième rang, dimanche matin, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Le skieur de fond québécois a réussi à se maintenir dans le peloton de tête tout au long de la course, parvenant même à se hisser jusqu'en deuxième position peu avant d'arriver au mi-parcours. La seconde moitié de la course lui a toutefois été moins favorable et il a perdu du terrain sur ses adversaires, sans réussir à rattraper son retard. Il a terminé la course huitième, avec un temps de 1:16:53,4.

La Norvège a fait le plein le plein de médailles lors de cette course de ski de fond de 30 km. Les athlètes norvégiens Simen Hegstad Krueger (1:16:20,0), Martin Johnsrud Sundby (1:16:28,0) et Hans Christer Holund (1:16:29,9) se sont partagé le podium.

Les Canadiens Devon Kershaw (1:19:55,3) et Graeme Killick (1:21:39,6) ont terminé la course respectivement au 36e et 45e rang.

Harvey aura toutefois d'autres opportunités de repartir de Pyeongchang avec une ou des médailles au cou. Il participera au sprint individuel en style classique mardi, au 15 km en style libre vendredi et au 50 km le dernier samedi des Jeux.