Alex Harvey fait équipe avec le Grand Défi Pierre Lavoie

Agence QMI 24-01-2018 | 13h28

Le Québécois Alex Harvey sera l'ambassadeur de La Petite Expé, un nouveau projet organisé par le Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL), qui a cette fois comme objectif de faire bouger les enfants en hiver, et en skis de fond.

«J'ai envie d'être un modèle pour les jeunes et leur montrer que le froid ne doit jamais freiner la pratique du sport. En collaboration avec Pierre [Lavoie], j'ai envie de leur faire découvrir un nouveau sport et de leur transmettre mon amour du ski de fond», a indiqué Harvey, par message vidéo en direct de Seiser Alm, dans les Dolomites en Italie, où il se prépare pour les prochains Jeux olympiques.

La Petite Expé, qui veut aussi encourager les écoles à organiser des sorties scolaires dans huit établissements de la Sépaq et dans différents centres de ski de fond, espère rejoindre 60 000 enfants dès sa première année d'existence. Dans le cadre de son nouveau projet, le GDPL fournira plus de 1000 équipements (skis de fond, bottes et bâtons) aux centres partenaires.

Les 14 centres de ski participants permettront l'accès gratuit à leurs pistes aux écoles primaires du Québec et aux enfants de 12 ans et moins.

«L'hiver, au Québec, on voit souvent un relâchement des activités physiques extérieures en raison des conditions météo, même avec toutes les ressources et les infrastructures que nous avons pour motiver les jeunes à aller jouer dehors, a affirmé Pierre Lavoie par communiqué. Ce que nous voulons faire avec La Petite Expé, c'est inciter les jeunes à garder leur corps actif et en santé, à l'année.»