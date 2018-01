Un beau cadeau pour Justine Dufour-Lapointe

Agence QMI 22-01-2018 | 09h39

La Québécoise Justine Dufour-Lapointe a décroché sa première victoire de la saison, samedi, lors de la présentation de la compétition des bosses de l'épreuve de la Coupe du monde de ski acrobatique de Mont-Tremblant.

Pour la principale intéressée, il s'agit d'un beau présent à l'approche des Jeux olympiques de Pyeongchang.

«Je n'aurais pas pu me donner un plus beau cadeau, a souligné la cadette des soeurs Dufour-Lapointe en référence à sa victoire au Mont-Tremblant, il y a deux jours, lors de l'émission "Le Québec Matin". J'avais la foule derrière moi et c'était un privilège pour moi de performer devant ma famille à Tremblant.»

La championne olympique en titre de l'épreuve des bosses arrivera ainsi en pleine confiance en Corée du Sud dans le but de défendre ce qu'elle avait acquis à Sotchi il y a quatre ans.

«Je suis extrêmement fière de moi, a continué Justine Dufour-Lapointe. Cette victoire-là me fait dire que je suis fin prête pour aller aux Jeux, avec toute l'expérience que j'ai.»

Dufour-Lapointe s'envolera sous peu pour un camp d'entraînement en Colombie-Britannique avant de prendre l'avion pour la Corée du Sud.