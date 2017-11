Canada Snowboard dévoile son calendrier

Agence QMI 15-11-2017 | 11h44

Pour la première fois de l'histoire, la compétition de snowboard Jamboree présenté à Québec servira comme finale de la saison de Coupe du monde Big Air, du 22 au 25 mars 2018.

L'événement, présenté par Vidéotron, figure parmi les deux Coupes du monde au calendrier dévoilé par Canada Snowboard, mercredi, en vue de la nouvelle saison.

La Coupe du monde de Para Snowboard Big White 2018 aura par ailleurs lieu du 5 au 9 février 2018 à Big White Ski Resort, en Colombie-Britannique.

Parmi les autres événements au programme sur la scène nationale en 2018, une épreuve de slalom parallèle aura lieu à Lac-Beauport, les 3 et 4 janvier, des compétitions de slopetyle et de Big Air se tiendront du 13 au 15 février à Mont-Tremblant. Suivra un événement de snowboardcross du 21 au 23 février à Lac-Etchemin. Le festival CADS de ski et snowboard 2018 sera par ailleurs présenté du 18 au 23 mars 2018 au Mont-Sainte-Anne.