Le planchiste Mark McMorris gravement blessé

Agence QMI 27-03-2017 | 12h34

Le planchiste canadien Mark McMorris a subi des blessures sérieuses lors d'un périple de snowboard dans l'ouest du pays, samedi dernier, mais sa vie ne serait pas en danger et il demeure au repos complet dans un hôpital de Vancouver.

D'après un communiqué émis par Snowboard Canada lundi avant-midi, le médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Sotchi et multiple médaillé des X-Games a été traité pour des fractures de la mâchoire, des côtes et du bras gauche, une rupture de la rate, une fracture stable du bassin, des fractures des côtes ainsi que l'affaissement du poumon gauche.

Après avoir été évacué par hélicoptère jusqu'à l'hôpital, McMorris a subi une opération pour contrôler le saignement de la rate, samedi. Le lendemain, il s'est retrouvé sous le bistouri pour faire traiter certaines fractures.

«Alors que les fractures à la mandibule et l'humérus étaient des blessures compliqués, les interventions chirurgicales se sont très bien passées et les fractures sont maintenant stabilisées. Il est encore trop tôt pour spéculer sur le calendrier du rétablissement de Mark», a déclaré Dr Rodney J. French, médecin d'équipe de Snowboard Canada.

De son côté, le directeur exécutif de la fédération nationale, Patrick Jarvis, croit que Mark se rétablira et qu'il participera aux Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang.

«Nous appuyons pleinement Mark et il dispose déjà des meilleurs soins médicaux, gracieuseté du personnel de l'hôpital général de Vancouver, a-t-il mentionné. Mark démontre une résilience et un effort extraordinaire en rétablissement, et nous savons que les Jeux d'hiver de 2018 demeurent un puissant motivateur pour son retour.»

Cette saison, McMorris a décroché trois médailles aux X-Games ainsi que les globes de cristal en Big Air, en plus d'être le champion des épreuves de style libre de la Fédération internationale de ski.