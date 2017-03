Un prix garanti pour Valérie Grenier à Tremblant

Benoît Rioux 24-03-2017 | 18h00

MONTRÉAL - Nommée athlète féminine de l'année par Canada Alpin, la jeune Valérie Grenier recevra son prix, ce samedi soir à Mont-Tremblant, en marge des Championnats nationaux.



Parallèlement, c'est évidemment Erik Guay qui sera honoré chez les hommes.



«De recevoir le même prix qu'Erik Guay, c'est incroyable, reconnaît la jeune athlète de 20 ans, admettant qu'elle a encore des croûtes à manger avant d'atteindre le niveau de son acolyte. Erik est une véritable inspiration, on regarde ses courses avec beaucoup d'attention. C'est bien de voir un Canadien qui est aussi bon sur la scène internationale.»

Couronné champion du monde du super-G en février dernier, Guay semble donc insuffler une dose de confiance à tous les skieurs canadiens.



Dans le cas de Grenier, elle a notamment fait sa marque en remportant l'épreuve de descente, en 2016, aux Championnats du monde chez les juniors.



Cette saison, en Coupe du monde, elle a multiplié les top 30 dans les différentes disciplines, signant d'ailleurs une 16e place à Lake Louise, en descente.



Douleurs aux tibias



Si elle rêve naturellement aux Jeux olympiques de Pyongchang en 2018, la jeune Franco-Ontarienne a toutefois une toute autre préoccupation.



Opérée en avril 2016 en raison de douleurs au niveau des tibias, Grenier a commencé à avoir mal à nouveau au cours des derniers mois.



«Je ne peux pas croire que je devrai me battre avec cette douleur durant toute ma carrière», laisse-t-elle tomber, spécifiant qu'elle compose avec ce qu'on appelle «le syndrome des compartiments».



«Pour les Jeux olympiques, c'est certain que je veux y aller et je désire faire aussi bien que je peux, ajoute-t-elle. Mais je vais y aller une chose à la fois.»



«Ma montagne à moi»



Dans les prochains jours, à Tremblant, Grenier risque de faire l'impasse sur l'épreuve de slalom (lundi), mais elle estime «à 95%» ses chances de prendre part au slalom géant, dimanche matin.



«C'est ma montagne à moi, dit-elle. C'est sûr que je veux y participer.»



Originaire de Saint-Isidore, en Ontario, Grenier fréquente effectivement Tremblant depuis qu'elle est toute petite. Ses parents Gabriel et Nathalie ont un condo là-bas depuis de nombreuses années.



La petite famille, complétée par son frère Francis, sera d'ailleurs présente en fin de semaine dans les Laurentides pour l'encourager. Pour voir également la skieuse recevoir le titre d'athlète de l'année aux côtés d'Erik Guay.



- Les Championnats canadiens de ski alpin doivent débuter samedi matin avec le slalom géant chez les hommes. Une épreuve en équipe est prévue en après-midi.