Erik Guay parmi les 10 premiers à la descente

15-03-2017 | 14h48

Le Québécois Erik Guay a pris le sixième rang à l'épreuve de la descente présentée mercredi dans le cadre des Finales de la Coupe du monde de ski alpin à Aspen, au Colorado.

Les Italiens Dominik Paris (1 min 33,07 s) et Peter Fill (1:33,15) ont respectivement obtenu les médailles d'or et d'argent. Le Suisse Carlo Janka a complété le podium avec un temps de 1:33,25. Le Canadien Manuel Osborne-Paradis (1:33,32) a bien fait en vertu d'une quatrième place.

«Je suis super content de ma quatrième place aujourd'hui [mercredi], surtout en partant avec le dossard numéro 20, a déclaré dans un communiqué de Canada Alpin Osborne-Paradis, auteur d'un quatrième top 10 cette saison. Le parcours était vraiment à mon avantage vers le bas.»

Guay a conclu à 0,31 s du gagnant. L'athlète de la Belle Province en était à sa dernière compétition de la saison en descente. Au classement général de la spécialité, il a terminé au cinquième échelon avec 255 points. Fill (454) a enlevé les grands honneurs, devançant le Norvégien Kjetil Jansrud (431).

Les Finales se poursuivront chez les hommes avec le super-G, jeudi, le slalom géant, vendredi, et le slalom, samedi. Guay a remporté le titre mondial du super-G le 8 février dernier et sera en action à Aspen, tout comme Osborne-Paradis et Dustin Cook.