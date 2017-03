Alex Harvey champion du monde

Alain Bergeron 05-03-2017 | 09h36

Alex Harvey est champion du monde. Il a remporté la médaille d'or du 50 km en style libre dimanche à Lahti, certes l'épreuve la plus en vue au dernier jour des Championnats mondiaux de ski de fond.

Dans une fin de course d'anthologie, le Québécois n'a même pas donné l'occasion au Russe Sergey Ustiugov de revenir sur lui, ni le Finlandais Matti Heikkinen et le Norvégien Martin Johnsrud Sundby.

Harvey a attendu au dernier jour des Mondiaux pour poursuivre sur sa réussite d'un podium à chacune de ses quatre dernières participations. Médaillé d'or en 2011 en Norvège, il en avait obtenu une de bronze en 2013 en Italie avant de réussir un doublé d'argent et de bronze en Suède il y a deux ans.

Le Québécois s'est comporté comme l'un des animateurs les plus obstinés de cette course du début à la fin. On l'a vu à l'avant-scène toute la journée.

Résultats:

1-Alex Harvey Canada, 1 h 46 m 28,9 s2-Sergey Ustiugov, Russie, + 0,6 s3-Matti Heikkinen, Finlande, + 1,4 s