Mikaël Kingsbury carbure à la pression

Benoît Rioux 03-03-2017 | 03h14

MONTRÉAL - Phénoménal sur le circuit de la Coupe du monde depuis le début de la saison, le Québécois Mikaël Kingsbury espère remporter deux titres plutôt qu'un aux Mondiaux de ski acrobatique, la semaine prochaine, en Espagne.

«J'aime la pression, j'aime ce genre de stress là», admet-il, en ne cachant aucunement ses intentions en vue des épreuves de bosses en simple, le 8 mars, et en parallèle, le lendemain.

Présentés aux deux ans, les Championnats du monde représentent évidemment un rendez-vous important pour les skieurs.

«Si tu manques ton coup aux Mondiaux, tu dois attendre deux ans pour te reprendre, a noté Kingsbury durant une conférence téléphonique tenue jeudi. Pour moi, c'est une nouvelle occasion de savoir si je peux performer sous pression, même si j'ai déjà prouvé que je pouvais le faire par le passé.»

Effectivement, Kingsbury a toujours su trouver une place sur le podium depuis ses premiers Championnats du monde, en 2011. Il est 6 en 6!

À seulement 18 ans, il avait d'abord remporté une médaille d'argent et une médaille de bronze à Deer Valley, aux États-Unis. Deux ans plus tard, en Norvège, Kingsbury avait été couronné en simple, devant Alexandre Bilodeau, en plus de décrocher l'argent en parallèle.

Lors des plus récents Mondiaux, en 2015, Kingsbury avait plutôt survolé l'épreuve des bosses en parallèle en Autriche tandis que le Français Anthony Benna l'avait privé du doublé.

«Si je skie à mon meilleur, ce sera difficile pour les autres de me devancer, prévoit maintenant Kingsbury. C'est sûr que je vise les deux titres, mais si je réussis mes descentes et que quelqu'un termine devant moi, ce sera tant mieux pour lui.»

Pourquoi pas l'or pour Marquis?

Même si le nom de Kingsbury est sur toutes les lèvres, il faut prévoir que la compétition viendra notamment de ses coéquipiers de l'équipe canadienne, dont Philippe Marquis.

«Je serai peut-être en mesure de lui chauffer les fesses un week-end de plus», a ainsi affirmé Marquis, qui a obtenu trois podiums depuis le début de la saison.

Aux Mondiaux de 2015, Marquis avait par ailleurs terminé deuxième derrière Kingsbury en parallèle tandis que Marc-Antoine Gagnon avait complété un podium tout canadien.

«Ce serait plaisant de refaire ça, que ce soit en simple, en parallèle ou lors des deux épreuves», a convenu Kingsbury, à propos d'un balayage.

«Ce podium avait été un de mes plus beaux moments, a pour sa part mentionné Marquis. On en a parlé souvent dans les deux dernières années, mais il ne faut pas oublier que nous avons aussi chacun des objectifs individuels.»

Pour Marquis, le but est d'y aller d'une descente parfaite afin de forcer Kingsbury et les autres adversaires à prendre davantage de risques. Lui aussi préfère l'or à n'importe quelle autre couleur de médaille.