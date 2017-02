Erik Guay frôle le podium en Norvège

24-02-2017 | 12h06

Le Québécois Erik Guay a très bien fait, vendredi, en terminant au quatrième rang de l'épreuve de descente présentée à Kvitfjell, en Norvège.

Guay n'était qu'à cinq centièmes de seconde d'obtenir une médaille de bronze, lui qui a dévalé la pente en 1 min 29,45 s, finissant tout juste derrière le Norvégien Kjetil Jansrud.

L'athlète de Mont-Tremblant a aussi conclu à six centièmes de la deuxième place, obtenue par l'Autrichien Matthias Mayer (1:29,39).

Le Slovaque Bostjan Kline a raflé les grands honneurs de la course, où les forts vents au sommet ont forcé le rabaissement du portillon de départ.

«La piste était exigeante et les conditions ont considérablement changé au cours des derniers jours, a d'ailleurs fait remarquer Guay, par voie de communiqué. J'ai bien skié à certains passages, mais j'ai relâché à d'autres et une simple petite erreur est très coûteuse ici. Je suis un peu déçu de la quatrième position. Je connais bien le site et j'aurais apprécié un podium. Si vous désirez gagner des courses, il faut prendre plus de risques que les autres, mais une ou deux embûches m'ont fait mal.»

Autre fier représentant canadien, Manuel Osborne-Paradis a pris la cinquième position (1:29,54).

Dustin Cook a terminé 58e tandis que Jeffrey Frisch et Broderick Thompson n'ont pas complété le parcours.