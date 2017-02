Alex Harvey freiné en demi-finale

Alain Bergeron 23-02-2017 | 13h05

Cette fois-ci n'était pas la bonne pour Alex Harvey. Médaillé au sprint individuel des deux derniers Championnats du monde de ski de fond, le Québécois a été éliminé en demi-finale de cette épreuve disputée jeudi à Lahti, en Finlande.

«Je me sentais bien aujourd'hui, on avait de bons skis et je croyais au podium. Pour ça, c'est sûr que c'est un peu décevant, mais il y a quand même beaucoup de positif à tirer des sensations que j'avais», a exprimé Harvey, serein malgré tout.

L'Italien Federico Pellegrino a remporté le titre de cette spécialité en devançant dans l'ordre en finale le Russe Sergey Ustiugov et le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo.

La journée avait pourtant bien commencé pour Harvey, qui s'était aisément qualifié 13e parmi les 30 premiers pour les rondes éliminatoires, à 7,85 s d'Ustiugov, le plus rapide de l'exercice.

Après avoir terminé deuxième de sa vague en ronde quart-de-finale, il n'a pu exploiter ses aptitudes de sprinteur dans les derniers 50 mètres de la demi-finale, alors qu'il occupait le quatrième rang. Le Norvégien Emil Iversen a chuté devant lui et freiné quelque peu son élan, mais Harvey avoue que le résultat n'aurait rien changé s'il avait eu le champ libre.

«Je n'aurais pas eu plus de chance. La neige qui a tombé (durant la journée) faisait en sorte qu'il n'y avait qu'une seule trace rapide. C'était la même chose pour tout le monde, mais à chaque fois qu'on essayait de dépasser, c'était vraiment difficile. Normalement, c'est un parcours où tu peux effectuer beaucoup de dépassements, mais pas aujourd'hui. Sur les côtés, c'était vraiment lent», a analysé le skieur de 28 ans, qui ne pourra construire cette fois ses championnats sur une lancée fructueuse comme celle d'il y a deux ans, lorsqu'il avait fini deuxième au premier jour.

«Ça mettait un ton différent, c'est sûr. Mais cette année, avec le sprint par équipe et le 50 km qui est en "skate", ça me donne d'autres options aussi», a-t-il observé.

Les championnats se poursuivent samedi avec les épreuves de skiathlon de 30 km pour les hommes et de 15 km pour les femmes.