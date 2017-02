Elizabeth Hosking aux Jeux olympiques à 16 ans?

Benoît Rioux 22-02-2017 | 15h56

Déployant la fougue de la jeunesse, la planchiste québécoise Elizabeth Hosking participera logiquement aux Championnats du monde chez les seniors, le mois prochain, en Espagne. Elle pourrait par ailleurs se retrouver, à 16 ans, aux Jeux olympiques de 2018.

«Je pousse un peu les autres filles en ce moment, a-t-elle indiqué, mercredi, lors d'une entrevue téléphonique. Avant, les membres de l'équipe nationale me disaient qu'elles avaient hâte que je les rejoigne, mais là, elles se sentent menacées. J'ai les habiletés pour être à leur niveau.»

Hosking a commencé le snowboard quand elle était enfant. En 2016, elle s'est notamment signalée en remportant, à 14 ans, les Championnats canadiens en slopestyle. Maintenant, pour les Mondiaux en mars, la jeune Hosking annonce clairement ses intentions pour l'épreuve de demi-lune à laquelle elle doit prendre part.

«Je veux me qualifier plus haut que les autres femmes canadiennes», a affirmé celle qui devrait être en compétition avec Mercedes Nicoll, Calynn Irwin et Katie Tsuyuki.

Évitant de se mettre une pression inutile, la jeune athlète originaire de Longueuil se considère encore comme une négligée.

«J'ai l'opportunité de surprendre les gens, j'aime ça», a commenté Hosking.

Son entraîneur Brian Smith appuie les propos de la jeune athlète.

«Elle n'a rien à perdre et tout à gagner présentement, tandis que les autres ont plutôt tout à perdre et rien à gagner», a-t-il suggéré.

Un côté rêveur

Tout en s'adonnant à son sport, Hosking écoute souvent de la musique.

«Ma "playlist" est assez variée, a-t-elle noté. J'ai du techno, du pop, du rap. J'aime le bon "beat", celui qui m'aide à me retrouver dans un bon "mood".»

Dernièrement, c'est la chanson «Scared To Be Lonely», de Martin Garrix et Dua Lipa, qui l'a notamment transportée.

Hosking, qui a encore 15 ans, a évidemment un petit côté rêveur et ne cache pas son désir de vivre du snowboard un jour. Elle aimerait se retrouver «sur le tour», avec les autres "riders" professionnels.

C'est toutefois là que Smith la ramène un peu sur terre.

«Ça fait 25 ans que je suis dans le domaine et j'ai vu le sport évoluer, a fait savoir l'entraîneur, qui a aussi œuvré avec les athlètes olympiques Charles Reid et Dominique Vallée au fil des années. C'est très attirant pour les jeunes de faire partie des pros, avec les commandites, les vidéos et les réseaux sociaux. Il ne faut toutefois pas perdre de vue les performances et l'importance de s'entraîner fort pour continuer de s'améliorer. Ce que je dis à Elizabeth, c'est de se concentrer sur son snowboard et le reste suivra.»

Vision à long terme

Si on n'écarte pas la possibilité d'obtenir une médaille olympique dès les Jeux de 2018, en Corée du Sud, l'équipe entourant Hosking tente de voir les choses sur un horizon plus grand.

«On mise beaucoup sur le long terme avec Elizabeth, a noté Smith. Le but présentement est surtout de prendre de l'expérience.»