Une carrière prolongée pour Erik Guay?

Benoît Rioux 14-02-2017 | 11h09

«Quand tu remportes une victoire aux Championnats du monde, t'as une place garantie pour les prochains, a lui-même mentionné Guay, lundi. Mais personnellement, si je vais aux Championnats du monde, c'est pour essayer de défendre un titre, ce ne serait pas pour me rendre là seulement pour le plaisir.»

Les prochains Mondiaux de ski alpin sont prévus à Are, en Suède, du 5 au 17 février 2019. Pour un athlète comme Guay, qui a surmonté son lot de blessures lors des cinq dernières années, c'est encore loin, très loin.

«Je vais prendre ça étape par étape, je veux bien finir la présente saison et ensuite, on va se concentrer sur l'année prochaine et sur les Jeux olympiques, a-t-il dit. Après ça, on va s'asseoir.

«Avant, je l'avais dans la tête que je faisais 2018 et que je prenais ma retraite. Là, j'y pense un peu, mais ça me surprendrait que je me rende beaucoup plus loin. À un moment donné, il faut que je sois à la maison avec les enfants pour les voir grandir.»

Chose certaine, Guay se pose des questions qu'il n'avait certainement pas à l'esprit il y a à peine une semaine.

2017, année des vieux

En remportant l'épreuve de super-G mercredi dernier, à St-Moritz, Guay est devenu, à 35 ans, le plus vieux champion du monde de l'histoire du ski alpin.

Plus tôt cette année, Roger Federer devenait le joueur de tennis le plus âgé à gagner un titre du Grand chelem depuis Ken Rosewall, en 1972.

«Il y a aussi eu Tom Brady qui a gagné le Super Bowl à 39 ans, on dirait que c'est l'année des vieux», a rigolé Guay, devant toutes ces observations.

«Honnêtement, je ne savais pas avant de gagner qu'il n'y avait eu aucun champion de 35 ans ou plus avant moi à des Championnats du monde de ski, a précisé le Québécois. Dans ma tête, j'arrivais à St-Moritz pour l'emporter ou pour au moins monter sur le podium. Je n'avais pas ça en tête que je pouvais battre des records du plus âgé à gagner quoi que ce soit.»

Guay l'a répété: il se sent mieux physiquement aujourd'hui qu'il y a cinq ans. Malgré tout, le skieur québécois continuera d'y aller une compétition à la fois. Prochain rendez-vous : à Kvitfjell, en Norvège, dans une dizaine de jours.

Aussi sur Canoe.ca