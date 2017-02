McMorris et Parrot signent un doublé à Québec

12-02-2017 | 00h18

QUÉBEC - Les Canadiens Mark McMorris et Maxence Parrot ont remporté l'or et l'argent à l'épreuve de snowboard en Big Air du Jamboree présentée, samedi, à l'îlot Fleurie.

Dernier à s'élancer lors du troisième saut, McMorris (189,50) a réussi sa manœuvre même s'il a effleuré la neige avec sa main droite et son pointage a été suffisant pour devancer Parrot (184,75) et devenir le cinquième Canadien de l'histoire à gagner l'épreuve de Québec.

Les deux ont misé sur un triple saut périlleux désaxé avec rotation de 1440 degrés pour conclure la compétition. Au classement de la Coupe du monde, les deux coéquipiers terminent la saison avec 2600 points, mais McMorris obtient son premier Globe de cristal en carrière en raison d'une victoire de plus que Parrot.

Souvenirs

«C'est vraiment spécial, a lancé l'athlète de Regina. Je remporte la victoire à mon dernier saut, je remporte la Super Série et le titre de la Coupe du monde. C'est toujours particulier de remporter une victoire en sol canadien. À ma première présence à Québec en 2009, j'avais raté le podium de peu et remporté l'argent en 2013 au championnat mondial.»

«C'est vraiment incroyable les succès des Canadiens depuis deux ans, de poursuivre le médaillé de bronze en slopestyle aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014. On retrouve toujours les Canadiens en première et deuxième places sur le podium. C'est cool de voyager avec les meilleurs au monde. On se pousse l'un et l'autre.»

Parrot satisfait

Champion en titre, Parrot était bien content de sa deuxième position. «La compétition était vraiment féroce cette année et je ne suis pas déçu de terminer en deuxième place, a mentionné le planchiste de Bromont. Au début de la semaine, je ne pensais pas tenter deux triples sauts, mais je n'ai pas eu le choix. On a vu des manœuvres qu'on n'avait pas vues l'an dernier.»

«J'ai très bien composé avec la pression à mon dernier saut, d'ajouter Parrot. Si je ratais mon atterrissage, je ne me retrouvais pas sur le podium. Je n'avais pas le choix de l'essayer. Tant mieux si ça marche, sinon tu n'es pas sur le podium.»

Parrot était-il envahi par le stress avant de s'élancer sur la structure du Big Air à son dernier saut? «Il y a un bon stress, mais tout disparaît lorsque j'arrive à la ligne de départ, a-t-il souligné. Mark méritait de gagner même s'il a touché la neige avec sa main à l'atterrissage.»

Dur de se qualifier

Pourrait-on revoir les deux Canadiens sur le podium en février prochain aux Jeux olympiques de Pyeongchang? «J'espère être une marche plus haut», a mentionné Parrot avec le sourire.

«L'équipe canadienne est tellement forte que ça va être difficile de se qualifier pour les Jeux, de renchérir McMorris. J'espère rester sur le podium d'ici la fin de la saison.»

Le Russe Anton Mamaev a complété le podium avec un résultat de 174,75 points. Le Canadien Tyler Nicholson a pris la cinquième position en vertu d'un pointage de 166,25.

Les Suisses dominent les autres épreuves

Les Suisses ont complètement dominé les épreuves de Big Air en ski acrobatique, remportant les deux titres à l'enjeu et cinq des six médailles.

Dans une bataille acharnée, Kai Mahler a remporté le titre chez les hommes avec 182 points, devançant de justesse le Suédois Henrik Harlaut (181,2) et son compatriote Andri Ragettli (181).

Tout près

Le Canadien Teal Harle a terminé au pied du podium avec un score de 177. L'autre Canadien en finale, Mark Hendrickson, a pris le sixième rang avec un pointage de 165,4.

Chez les femmes, la Suisse a monopolisé le podium. Avec 180,8 points, Mathilde Gremaud a devancé ses compatriotes Giulia Tanno (174,4) et Sarah Hoefflin (157). Aucune Canadienne ne s'était qualifiée pour la finale.

Résultats

Big Air hommes (snowboard)

1. Mark McMorris, Canada, 189,50

2. Maxence Parrot, Canada, 184,75

3. Anton Mamaev, Russie, 174,75

Big Air femmes (snowboard)

1. Anna Gasser, Autriche, 165,00

2. Julia Marino, États-Unis, 162,50

3. Zoi Sadowski Synnott, Nouvelle-Zélande, 151,00

Big Air hommes (ski acrobatique)

1. Kai Mahler, Suisse, 182,00

2. Henrick Harlaut, Suède, 181,20

3. Andri Ragettli, Suisse, 181,00

Big Air femmes (ski acrobatique)

1. Mathilde Gremaud, Suisse, 180,80

2. Giulia Tanno, Suisse, 174,40

3. Sarah Hoefflin, Suisse, 157,00