Mikaël Kingsbury médaillé d'or à Deer Valley

02-02-2017 | 23h14

Mikaël Kingsbury s'est imposé, jeudi, à l'épreuve masculine de bosses de la Coupe du monde de ski acrobatique de Deer Valley, en Utah.

Également de la super finale, Philippe Marquis a décroché la médaille de bronze. Du côté féminin, Justine Dufour-Lapointe a mis la main sur la médaille d'argent.

Kingsbury a récolté 82,48 points pour sa dernière descente tandis que Marquis a obtenu une note de 79,76. C'est le Français Benjamin Clavet qui a gagné la médaille d'argent grâce à un score de 81,17.

Plus tôt en soirée, Laurent Dumais et Simon P. Cavanagh ont été stoppés en finale. Ils ont conclu, dans l'ordre, aux 7e et 11e rangs. Parmi les autres Canadiens en action, Marc-Antoine Gagnon s'est classé 18e et Gabriel Dufresne, 25e.

Chez les femmes, c'est l'Américaine Morgan Schild qui l'a emporté grâce à une note finale de 81,27. Avec un score de 78,60, Justine Dufour-Lapointe a devancé la meneuse au classement de la Coupe du monde, l'Australienne Britteny Cox, qui a conclu au troisième rang avec un pointage de 77.

Freinées en finale, Chloé Dufour-Lapointe et Maxime Dufour-Lapointe ont terminé 7e et 10e, tandis qu'Andi Naude et Alex-Anne Gagnon ont fini aux 11e et 13e rangs.

Également de la finale, Audrey Robichaud a conclu en 16e place.