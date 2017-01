Tommy Thurber 23-01-2017 | 19h56

MONTRÉAL - Les sœurs Dufour-Lapointe ont obtenu d'excellents résultats à Saint-Côme, en fin de semaine, mais les trois athlètes ne perdent pas de vue leur objectif de prendre part aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018.

La saison est loin d'être terminée, et chaque étape de la Coupe du monde est une occasion de plus pour se préparer pour les Championnats du monde de ski acrobatique, qui auront lieu en Espagne, au mois de mars.

D'ici là, des compétitions à Calgary, à Deer Valley, aux États-Unis, à Bokwang, près de Pyeongchang, en Corée du Sud, à Tazawako, au Japon, et à Thaiwoo, en Chine, permettront aux Québécoises de se dépasser sur la piste.

«Nous voulons dominer, être toujours à fond et donner les meilleures prestations possible lors de chaque événement, a expliqué Justine, dans une entrevue téléphonique, lundi. Il faut s'adapter le plus rapidement possible à chaque parcours. L'objectif est de se qualifier pour les Championnats du monde, où nous voulons des médailles.»

Récidiver

Chloé, qui pointe présentement au quatrième échelon du classement cumulatif en bosses, a dit espérer pouvoir récolter un deuxième globe de cristal consécutif dans la discipline, après son triomphe en 2016.

«Il reste assez de courses pour pouvoir démontrer que je peux le faire. Je vais travailler fort pour y arriver. C'est la constance qui va me permettre d'y arriver.»

Justine est pour sa part à la recherche d'un premier globe, elle qui a pris le deuxième rang au cours des cinq dernières saisons.

Une saine rivalité

Malgré ces succès et la rivalité directe qui les oppose, les Montréalaises ont d'excellentes relations entre elles et se servent de ces liens particuliers pour s'entraider.

«Depuis que nous sommes toutes petites, nous sommes en compétition, a indiqué Chloé. Pour nous, c'est un avantage, puisque nous sommes là l'une pour l'autre. En voyage, nous avons de la famille dans nos valises, c'est vraiment un plus.»

Pour Maxime, les Jeux olympiques pourraient être la dernière occasion de vivre une compétition d'envergure en famille.

«Après Sotchi, c'était clair pour moi que je devais continuer quatre autres années pour répéter l'expérience, a dit Maxime. Je sens que je n'étais pas allée au bout de mes capacités. Je suis très motivée à me rendre à Pyeongchang.»

Les trois sœurs pourraient donc prendre part à une deuxième compétition olympique ensemble, après Sotchi, en 2014.

«On ne souhaite rien d'autre, a poursuivi l'aînée de la famille. On veut le refaire. On s'entraîne ensemble, on mange ensemble, et on dort ensemble. Ça fait partie de nous de compétitionner ensemble. Nous avons des objectifs différents, mais si on atteint toutes nos buts, nous serons ensemble en Corée!»

Par ailleurs, le trio a conclu une entente avec BioSteel, une marque de produits de nutrition pour les sportifs.