Alex Harvey encore en or!

Alain Bergeron 21-01-2017 | 10h50

Alex Harvey ne semble pas vouloir lever le pied. Après une médaille d'or au sprint par équipe en Italie dimanche dernier, le Québécois a remis une couche samedi en remportant l'épreuve individuelle de 15 km en style libre à Ulricehamn en Suède.

Le fondeur de Saint-Ferréol s'est montré intraitable devant les principaux ténors de la Coupe du monde de ski de fond en signant un chrono de 32 min 46,2 s. Le Norvégien Martin Johnsrud Sundby (+ 6 s) et le Suédois Marcus Hellner (+ 14,3 s) l'ont accompagné sur le podium.

Jamais menacé

Harvey, 44e à s'élancer parmi les 77 concurrents, n'a jamais ralenti son rythme durant son effort individuel sur un parcours bordé de milliers de spectateurs dans cette petite ville de 10 000 habitants du sud de la Suède. Certains des plus costauds du circuit qui partaient après le Québécois n'ont pas réussi à s'en approcher, dont Hellner (no 46) et le Suisse Dario Cologna (no 48), qui termine au pied du podium à 14,7 s de Harvey.

Il s'agit de la deuxième médaille d'or individuelle du skieur de 28 ans en carrière lors d'une épreuve régulière disputée à l'extérieur d'un tour ou des finales de la Coupe du monde. Le 18 janvier 2014, il avait remporté le sprint individuel de Szklarska Poreba en Pologne.

Le dimanche 15 janvier dernier, il a mérité avec Len Valjas la médaille d'or de l'unique sprint par équipe de la saison disputé à Toblach en Italie.