Des bosseurs affamés

Jonathan Guay 20-01-2017 | 17h42

Le hasard fait parfois bien les choses. Écartés du podium en Coupe du monde pour la première fois depuis 2010 la semaine passée à Lake Placid, les bosseurs canadiens pourront se reprendre dès samedi, fouettés par l'énergie des partisans de Val Saint-Côme.

«Je pense que c'est un scénario idéal, a reconnu Mikaël Kingsbury au terme de la séance d'entraînement, jeudi. Tout le monde est affamé ici. On sait que ça n'a pas été une bonne course pour nous, mais personne n'a appuyé sur le bouton panique. On est la meilleure équipe au monde et on a l'occasion de le prouver devant nos partisans.»

Selon Justine Dufour-Lapointe, «l'affront» du week-end passé était peut-être nécessaire pour ramener tout le monde sur terre.

«Les gens s'habituent au succès, mais ça ne peut pas toujours être comme ça, a rappelé la benjamine des Dufour-Lapointe. Il faut parfois des bas pour remonter plus haut.»

Aucune pression

À Val Saint-Côme, la barre pourrait sembler haute pour les sœurs Justine, Chloé et Maxime Dufour-Lapointe. À pareille date l'an dernier, elles avaient réalisé un triplé historique en monopolisant toutes les marches du podium.

Mais celles-ci ne comptent pas s'imposer une pression supplémentaire sur la piste Alex Bilodeau.

«Il faut s'en inspirer, a précisé Justine, qui pointe au quatrième rang du classement cumulatif. C'est mon plus beau souvenir après les Jeux olympiques. Ç'a marqué tout le monde. Mais il ne faut pas vivre dans le passé. Il faut garder notre focus sur ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire skier.

«C'est certain qu'on aimerait revivre ces émotions, mais chacune de nous a des objectifs différents, a relativisé Chloé, qui occupe le septième échelon. On veut simplement performer de notre mieux et si on parvient à répéter l'exploit, ce sera tant mieux.»

Kingsbury sans sa couleur préférée

Les partisans de Kingsbury devront trouver un nouveau repère pour identifier leur chouchou sur la montagne. Pour la première fois depuis janvier 2015, le prodige de 24 ans dévalera les pistes sans le dossard jaune de meneur au classement de la Coupe du monde.

Kingsbury occupe actuellement la deuxième position, à seulement 10 points du Kazakh Dmitriy Reiherd.

Celui qui possède les globes de cristal des cinq dernières saisons sur le manteau de sa cheminée ne semble pas effrayé plus qu'il ne faut.

«Ce n'est pas quelque chose qui m'énerve, a confié le natif de Sainte-Agathe-des-Monts. Mais c'est sûr que ce serait très plaisant de regagner le maillot jaune ici. Si je performe à mon niveau, je me place dans une bonne position pour le ravoir.»

Réchauffés par la foule

La compétition de Val Saint-Côme revêt toujours un cachet particulier pour les bosseurs québécois. Non seulement la petite municipalité de Lanaudière semble leur porter chance, mais elle permet aussi à parents et amis d'être présents pour célébrer avec eux.

«On va se gâter et se faire plaisir en fin de semaine, a promis Justine, qui dit entendre les encouragements de la foule lors de ses descentes. Je suis toujours énervée et excitée d'être ici. J'ai l'impression que tout le monde du village est content de nous voir.

«C'est normal de vouloir en donner un peu plus; c'est ta foule et elle ne te voit qu'une seule fois par année. J'appuie un peu plus sur l'accélérateur dans ce temps-là», a blagué Kingsbury, qui semble avoir le sens du spectacle.