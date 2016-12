Erik Guay finit troisième à Val Gardena

Alain Bergeron 16-12-2016 | 14h51

De toute évidence, Erik Guay entretient des atomes crochus avec Val Gardena où il a terminé troisième du super-G, vendredi matin, ce qui représente son sixième podium en carrière sur cette piste du nord de l'Italie.

Dixième à s'élancer, le skieur de Mont-Tremblant a dévalé le parcours en 1 min 32,06 s, concédant 0,13 au gagnant Kjetil Jansrud et 0,06 au compatriote de celui-ci, Aleksander Aamodt Kilde. Le skieur originaire de Lac-Sainte-Marie, en Outaouais, Dustin Cook, a pris le sixième rang, terminant à 0,55 de Jansrud.

«Je partais avec le dossard numéro 10 et j'avais une belle piste dure dans de bonnes conditions. C'est une piste que j'aime bien ici. Il y a beaucoup de changements de terrain et d'ondulation. J'ai pu attaquer à ma façon et je suis réellement content de la façon que j'ai skié aujourd'hui», a commenté l'athlète de 35 ans en conférence téléphonique.

Un 24e podium

À son 219e départ en carrière, Guay a grimpé sur le podium pour une 24e fois. Chaque nouveau podium pour lui améliore le record pour un Canadien dans l'histoire de la Coupe du monde de ski alpin. Il avait effacé en décembre 2013 la marque de 20 médailles que détenait jusqu'à ce moment Steve Podborski.

Le Québécois obtient ainsi un sixième podium sur cette piste nommée «Saslong», traduction de «pierre longue» dans la langue de cette vallée des Dolomites. Il y avait remporté la descente en décembre 2013, épreuve qui sera disputée samedi.

«Tout simplement, c'est un endroit qui me met en confiance. C'est une piste que j'ai toujours aimée. Dès le moment où je prends le portillon de départ, je sais que j'ai de bonnes chances de bien faire.

Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de changements de terrains, des bosses, des sauts. C'est vraiment ce qu'il y a ici, à Val Gardena. J'ai connu du succès assez tôt dans ma carrière. À toutes les fois que je reviens, je me sens à l'aise sur la piste», a expliqué le spécialiste des épreuves de vitesse, qui avait fini deuxième en super-G et troisième en descente sur cette pente en 2005.

Cook de retour

La sixième place de Cook a sur lui un effet réconfortant après avoir raté la dernière saison dans son entier. Vice-champion du monde du super-G en 2015, il avait subi une double déchirure des ligaments croisé antérieur et collatéral tibial du genou droit au cours d'un entraînement, trois jours avant le slalom géant d'ouverture à Sölden en octobre suivant.

«Je ne sais pas si je peux voir ça comme un soulagement, mais c'est surtout la confirmation que tout le travail fait m'a permis de retrouver le niveau auquel je crois appartenir. C'est un peu plus tôt que prévu et je suis juste content d'être de retour», a exprimé le skieur de 27 ans, joint après la course.

Résultats

1- Kjetil Jansrud, Norvège, 1 min 31,93 s

2- Aleksander Aamodt Kilde, Norvège, + 0,06

3- Erik Guay, Canada, + 0,13

6- Dustin Cook, Canada, + 0,55