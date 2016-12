Kingsbury pourra célébrer Noël en toute quiétude

Benoît Rioux 10-12-2016 | 18h18

MONTRÉAL - Vainqueur au premier rendez-vous de la saison samedi en Finlande, le skieur acrobatique québécois Mikaël Kingsbury aura l'esprit tranquille pour la période des Fêtes.

«Je me suis fait un cadeau de Noël, a lui-même commenté le spécialiste des bosses, en entrevue téléphonique. De gagner à Ruka, la première épreuve de la saison, c'est une des victoires faisant le plus de bien. Ça permet d'être plus tranquille pendant le temps des Fêtes en attendant la prochaine course en janvier.»

Avec 84,26 points, Kingsbury a donc obtenu la médaille d'or, terminant devant l'Australien Matt Graham (80,30) et le Français Benjamin Cavet (80,11) à l'issue de la super finale.

Pour l'occasion, le quintuple vainqueur du globe de cristal n'a même pas eu besoin de sortir son nouveau saut, le "cork 1440", pour l'emporter.

«Ici en Finlande, les sauts sont un peu petits et je sais que je suis capable de gagner avec mes figures actuelles, a-t-il indiqué. Pour le "cork 1440", disons que c'est une arme que je conserve dans ma poche arrière. J'aimerais le faire au moins une fois cette saison, mais je ne sais pas si ce sera à court terme ou un peu plus tard.»

Pour l'heure, la constance et la rapidité de Kingsbury auront été suffisantes pour lui permettre d'obtenir sa 34e victoire en carrière en Coupe du monde.

«Je rentre à la maison avec le maillot jaune, a-t-il noté. Ça me donne un certain momentum pour le reste de la saison. J'ai encore plus hâte de retourner sur mes skis, à la mi-janvier, à Lake Placid.»

Légère déception chez les Dufour-Lapointe

Si Kingsbury quitte la Finlande le cœur léger, les soeurs Dufour-Lapointe devront mettre leurs résultats de côté pour mieux profiter du réveillon.

«J'aurais voulu un podium», a admis Justine Dufour-Lapointe, qui a néanmoins été la meilleure représentante canadienne avec une cinquième place grâce à 69,71 points.

Une légère erreur en super finale l'a effectivement placée à quelques points de la gagnante australienne Britteny Cox (73,81). La Française Perrine Laffont (73,13) et l'Américaine Keaton McCargo (71,78) ont obtenu respectivement l'argent et le bronze.

«C'est clair que je vais y penser un peu pendant le temps des Fêtes, a ajouté la plus jeune des sœurs Dufour-Lapointe, ne cachant pas sa déception. Je dois juste m'attarder aux solutions, on ne peut pas changer le passé, juste le futur. Au moins, je me dis que la glace est brisée.»

Gagnante du globe de cristal après avoir mené le classement général la saison passée, Chloé Dufour-Lapointe a pour sa part pris la 10e position à Ruka.

Dans une compétition chaudement disputée, Maxime Dufour-Lapointe, huitième, a fait tout juste un peu mieux et Audrey Robichaud a terminé au neuvième échelon.

Chez les hommes, Philippe Marquis a aussi pris part à la super finale, mais en poussant un peu fort, il a chuté pour conclure au sixième rang.