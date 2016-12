Dominique Maltais se retire

Alain Bergeron 05-12-2016 | 22h57

QUÉBEC - Absente du lancement de la Coupe du monde de snowboard pour une deuxième année de suite, tout indique que Dominique Maltais annoncera lundi sa retraite définitive de la compétition.

«Elle n'a participé à aucun camp dernièrement, elle suit une formation en tant qu'entraîneuse personnelle, elle est chef de pompiers [NDLR: intérimaire] dans son village, elle est impliquée avec le Collège des Hauts Sommets dans le programme sports-études; ça ne ressemble pas trop à quelqu'un qui s'en va en Coupe du monde. Je ne serais pas surpris si elle annonçait sa retraite», nous a confié une source qui connaît bien toutes les disciplines de planche à neige de la Fédération internationale de ski (FIS).

«Annonce importante»

Un premier indice sur sa décision est apparu lorsque Canada Snowboard a dévoilé vendredi dernier la composition de son équipe nationale dans la discipline du snowboard cross, dont la saison de Coupe du monde débutera en Autriche le 15 décembre. Les noms de cinq femmes planchistes y apparaissaient, mais pas celui de Maltais.

La veille, la fédération nationale avait redirigé une invitation faite aux médias par l'athlète de Petite-Rivière-Saint-François pour le mardi 6 décembre dans un restaurant de Québec.

«Dominique Maltais convoque les médias pour une annonce importante», disait l'invitation.

«Je vais vous annoncer de bonnes nouvelles concernant la prochaine saison ainsi que les années à venir», a écrit Maltais elle-même dans un autre avis de convocation.

Problèmes au dos

Ennuyée par des maux de dos, l'athlète de 36 ans n'a pu, ces derniers mois, reprendre l'entraînement requis pour la compétition de niveau international. C'est pourtant dans le but de régler ces problèmes qu'elle avait annoncé en octobre 2015 prendre une année sabbatique.

«Je n'ai jamais vraiment pris de repos et cette année de recul va me permettre de prendre une décision à tête reposée sur mon avenir», avait-elle à ce moment expliqué, sans écarter la possibilité de tenter le coup aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Or, le délai trop court d'ici aux Jeux de 2018 aurait influencé sa décision. En plus d'occuper maintenant la fonction de directrice intérimaire du Service des incendies de Petite-Rivière-Saint-François, cette pompière de formation aurait également obtenu une certification professionnelle en entraînement physique.

Carrière prolifique

L'athlète la plus en vue de Charlevoix revendique une riche carrière en termes de résultats.

Médaillée de bronze aux Jeux de Turin en 2006 et d'argent à Sotchi en 2014, elle a été vice-championne du monde à Stoneham en 2013 et médaillée de bronze en 2011 en Espagne.

Signataire de 38 podiums en 77 départs en Coupe du monde, dont 15 victoires, elle a remporté cinq Globes de cristal (2006 et de 2011 à 2014), symbole du premier rang au classement final.