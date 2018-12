Karlsson affronte ses anciens coéquipiers des Sénateurs samedi après-midi - Le retour du grand Erik

À ses débuts à San Jose, le prolifique défenseur n'était que l'ombre de lui-même. Il éprouvait des ennuis en territoire offensif, où il a toujours excellé et présenté une constante menace, tandis qu'en territoire défensif, c'était plus périlleux que jamais. Depuis une quinzaine de matchs, l'habile Suédois a retrouvé ses repères. Il a empoché huit points, marquant deux buts, à ses 10 dernières rencontres.

« Le voyagement et le style de vie sont différents à San Jose. J'ai dû recréer ma routine », a-t-il expliqué. S'imposer dans un vestiaire bondé de réputés vétérans est aussi plus ardu, surtout en débarquant d'un endroit où il régnait en maître. Karlsson n'a pas été intimidé, mais il a pris sa place.

« J'ai essayé de me mêler au groupe. Ça prend du temps pour trouver sa place. Je devais rester moi-même et m'impliquer dans le groupe en collaborant aux succès. Il y a énormément d'expérience dans ce vestiaire. J'essaie aussi d'apprendre. C'est de plus en plus facile. »