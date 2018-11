Même Sidney Crosby ne peut freiner l'Avalanche

Agence QMI 29-11-2018 | 10h18

L'Avalanche du Colorado connaît une excellente séquence grâce à ses canons offensifs et malgré une grande performance du capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, elle a poursuivi ses bonnes habitudes, mercredi, à Denver.

La troupe de l'entraîneur-chef Jared Bednar a savouré un gain de 6 à 3 pour savourer un sixième triomphe consécutif et s'approcher à un point des Predators de Nashville et du sommet de l'Association de l'Ouest. Pourtant, un tour du chapeau naturel de Crosby avait permis aux visiteurs de créer l'égalité, mais les vainqueurs ont répliqué avec trois buts consécutifs pendant les 10 dernières minutes.

Encore une fois, les Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen et Gabriel Landeskog ont eu leur mot à dire dans cette victoire. Le premier d'entre eux a amassé un but et trois mentions d'aide, alors que le second a réalisé deux passes décisives; Rantanen domine la Ligue nationale avec 42 points cette saison. Enfin, Landeskog a dénoué l'impasse en troisième période.

«Notre confiance et notre engagement ont évidemment été à la hauteur et je pense que ça va en s'améliorant, a déclaré Bednar au site NHL.com. Espérons que nous pourrons continuer dans cette voie. Si on peut jouer à nouveau de cette façon et bien défendre comme nous le faisons présentement, nous obtiendrons du succès.»

«C'est bien d'avoir gardé notre sang-froid après avoir perdu une avance de trois buts. Ça s'appelle de la maturité. Dans les années passées, je pense qu'on aurait laissé tomber, a ajouté MacKinnon. On a accompli du bon travail en ne concédant pas une tonne de chances de marquer [mercredi].»

Un duel mémorable

Les amateurs présents au Pepsi Center retiendront certes la confrontation MacKinnon-Crosby, qui se voulait un peu le choc entre le présent et l'avenir.

«Je suis certain qu'on parlera de cette rencontre pour un bout de temps, a admis MacKinnon, 23 ans, qui, à l'image de son vis-à-vis, est natif de la Nouvelle-Écosse. On ne s'affronte pas souvent, donc pour un match de saison régulière, c'est vraiment agréable à jouer. Sid a réussi un tour du chapeau, mais nous avons récolté une grosse victoire.»

Le jeune attaquant de l'Avalanche s'est aussi dit impressionné par Crosby et les Penguins.

«C'était difficile, car ce n'est pas simple quand Sid se met en marche. Il commence à galoper ici et là. En plus, ils ont tellement d'armes en attaque que ça vous rend nerveux un peu. Toutefois, on a toujours eu confiance en notre plan», a-t-il émis.