Jets de Winnipeg: Patrik Laine est en feu

Agence QMI 25-11-2018 | 12h49

Personne ne connaît un meilleur mois de novembre dans la Ligue nationale de hockey (LNH) que Patrik Laine.

Le franc-tireur des Jets de Winnipeg a inscrit cinq buts samedi dans une victoire de 8 à 4 contre les Blues, à St. Louis. À ses quatre dernières sorties, il a fait trembler les cordages à 11 reprises.

Laine, le deuxième choix au total du repêchage de 2016, est maintenant le meilleur marqueur de la Ligue avec 19 réussites. Cela ne devrait pas être si étonnant considérant le talent du jeune Finlandais. Sauf que tout indiquait qu'il s'apprêtait à connaître une campagne décevante avec une maigre récolte de trois buts en octobre.

Le réveil

Laine a débloqué au début novembre avec quatre filets en deux matchs contre les Panthers de la Floride, en Finlande, dans le cadre de la série de matchs internationaux de la LNH.

«Il a retrouvé son jeu un peu avant [la Finlande], a expliqué l'entraîneur-chef des Jets, Paul Maurice, au quotidien "Winnipeg Free Press". La confiance est très importante, pour les marqueurs et les gardiens. Tu dois faire des arrêts ou voir la rondelle entrer dans le filet. Il n'y a rien à faire tant qu'ils n'ont pas confiance en eux.»

Parfait

Samedi, Laine a fait mouche sur chacun de ses cinq lancers.

«Chaque fois que je touchais à la rondelle, elle trouvait une façon de pénétrer dans le filet, a-t-il dit au site de la LNH. C'était une de ces soirées. Cela ne risque pas de se reproduire de sitôt, mais espérons que cela arrivera encore.»

«C'est facile de jouer pour une équipe gagnante, a-t-il ajouté. Je dois donner le crédit à mes compagnons de trio [Bryan Little et Kyle Connor] et à nos unités en avantage numérique.»

Laine compte 99 buts en 177 matchs dans la LNH. Il risque fort de devenir le septième joueur de l'histoire à atteindre le plateau des 100 filets avant d'avoir eu 21 ans (son anniversaire est le 19 avril), après Wayne Gretzky (167 buts), Jimmy Carson (141), Dale Hawerchuk (122), Steven Stamkos (114), Ilya Kovalchuk (108) et Brian Bellows (102).