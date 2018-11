Commotion cérébrale : entente entre les joueurs et la LNH Voyage dans l'Ouest: six joueurs que le Canadien devra surveiller Canadien: tant que l'attaque produira... 7 enjeux majeurs pour le Canadien

Agence QMI 12-11-2018 | 10h57

La Ligue nationale de hockey (LNH) a annoncé lundi s'être entendue avec le groupe de joueurs qui avait intenté une poursuite alléguant que le circuit n'en avait pas assez fait pour les protéger contre les commotions cérébrales.

Après des mois de médiation, les joueurs et la ligue ont trouvé une entente provisoire.

En dépit de l'accord, la LNH insiste pour dire qu'elle ne reconnaît aucune responsabilité quant aux allégations des plaignants. «Toutefois, les deux parties s'entendent sur le fait que l'accord est juste et constitue une solution raisonnable, peut-on lire dans un communiqué. Il est dans le meilleur intérêt des parties de profiter des bénéfices de l'accord et d'éviter les risques et les coûts liés à de nouvelles procédures judiciaires.»

Vendredi, le magazine «Forbes» avançait que l'entente entre la LNH et les joueurs était d'une valeur de 18,9 millions $. De ce montant, 6,9 millions $ seraient versés directement aux joueurs pour une somme d'environ 22 000 $ par personne.

Une dizaine d'athlètes avaient amorcé cette démarche judiciaire, en novembre 2013, soit Gary Leeman, Brad Aitken, Darren Banks, Curt Bennett, Richard Dunn, Warren Holmes, Bob Manno, Blair Stewart, Morris Titanic et Rick Vaive. Ce dernier s'était toutefois rapidement retiré de la poursuite. Plusieurs retraités du circuit Bettman ont ensuite joint le mouvement, si bien qu'ils seraient plus de 300 à obtenir un dédommagement selon les chiffres avancés par «Forbes».