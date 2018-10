Penguins de Pittsburgh: «une question de temps», selon Sidney Crosby

Agence QMI 17-10-2018 | 16h07

Sidney Crosby n'a toujours pas marqué en cinq rencontres cette saison, mais l'entraîneur-chef des Penguins de Pittsburgh, Mike Sullivan, croit que ce n'est qu'une question de temps avant que le capitaine de sa formation ne commence à remplir les filets adverses.

Ayant récolté quatre mentions d'aide depuis le début de la campagne, l'attaquant connaît une fois de plus un début de campagne en demi-teinte. Il s'agit de la troisième fois en 14 ans qu'il n'a pas compté à ses cinq premiers duels.

Peu importe, cette disette n'est pas due à un manque d'occasions, d'après Crosby.

«Il a obtenu quelques bonnes chances de grande qualité [mardi contre les Canucks de Vancouver], a avancé Sullivan, mercredi, au réseau NBC. Il en a eu plusieurs au cours des derniers matchs. La rondelle ne semble simplement pas aller dans le filet.»

«C'est un trop bon joueur pour qu'il soit écarté de la feuille de pointage longtemps. Je crois que ce n'est qu'une question de temps. Nous l'encourageons à prendre plus de tirs et à simplifier son jeu. Lorsqu'il marquera son premier, les choses vont se replacer pour lui.»

Trouver des solutions

Bien qu'il semble évident que Crosby parviendra à se sortir de cette torpeur, l'instructeur n'a pas lésiné pour trouver des pistes de solution. Il a notamment placé le Québécois Derick Brassard avec le vétéran joueur de centre, puis il a organisé quelques réunions en tête à tête avec lui.

«"Sid" et moi, nous nous sommes assis dans mon bureau [lundi] après l'entraînement et nous avons regardé plusieurs aspects du jeu en zone offensive. Il est un grand étudiant du sport et c'est une bonne opportunité d'apprentissage de se regarder dans certaines situations.»

«Quand Sidney est au sommet, je crois qu'il est le meilleur joueur en fond de territoire. Il est peut-être le meilleur de l'histoire dans cette zone. Il est excellent en protection de rondelle et pour créer des chances derrière la ligne des buts.»

Crosby aura l'occasion d'ouvrir le compteur jeudi, lorsque les Penguins seront à Toronto pour y affronter les Maple Leafs. Avant les rencontres de mercredi, les Leafs montraient le troisième pire rendement défensif de la Ligue nationale avec 23 buts alloués en sept matchs.