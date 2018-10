Alexis Lafrenière garde les deux pieds sur terre

TVA Sports 16-10-2018 | 09h45

Alexis Lafrenière vient d'avoir 17 ans, mais son nom est déjà connu de la grande majorité des amateurs de hockey au pays. Cependant, il ne faut pas s'attendre à le voir se vanter de ses succès.

Le joueur de l'Océanic de Rimouski pourrait être le premier choix du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2020. Par contre, il garde les deux pieds sur terre même si ses performances lui valent d'être comparé à quelques grands de son sport, notamment Vincent Lecavalier et Sidney Crosby, qui comme lui porté les couleurs de la formation du Bas-Saint-Laurent.

«J'essaie de ne pas me concentrer là-dessus, ce sont des gros joueurs qui ont eu de belles carrières dans la LNH», a mentionné Lafrenière mardi matin, à l'émission «Les Partants» de la chaîne TVA Sports.

Le jeune hockeyeur a même attiré les éloges d'un certain Wayne Gretzky, il y a quelque temps.

«C'est agréable d'avoir les commentaires d'un grand nom qui a marqué le hockey dans sa carrière, mais j'essaie de ne pas trop m'enfler la tête avec ça», a-t-il indiqué.

Représenté par une femme

Lafrenière est actuellement représenté par l'agente Émilie Castonguay, une des rares femmes à actuellement percer ce milieu. Il est jusqu'à maintenant indubitablement satisfait de son travail.

«On a vraiment une bonne relation, c'est une fille à laquelle je peux me confier quand ça va moins bien. [...] Il n'y en n'a pas beaucoup [de femmes dans ce milieu], mais je pense qu'elle fait un meilleur travail que plusieurs gars dans le milieu et on lui fait confiance.»

Par ailleurs, Lafrenière pourrait représenter le Canada lors du prochain Championnat mondial junior. Il s'agit certes d'«un rêve» pour lui, mais il assure que dans l'immédiat, son attention est tournée vers sa saison avec l'Océanic.