LNH: beaucoup d'action au ballottage

Agence QMI 02-10-2018 | 12h46

Les attaquants Dmitrij Jaskin et Rémi Élie, ainsi que les gardiens Curtis McElhinney et Calvin Pickard ont tous été réclamés au ballottage, mardi midi.

Rendu disponible par les Blues de St. Louis, Jaskin poursuivra sa carrière avec les Capitals de Washington. Élie est passé des Stars de Dallas aux Sabres de Buffalo, tandis que McElhinney et Pickard quittent les Maple Leafs de Toronto au profit des Hurricanes de la Caroline et des Flyers de Philadelphie, respectivement.

Jaskin avait signé un contrat d'un an et de 1,1 million $ à St. Louis durant l'été. Le Russe de 25 ans a récolté six buts et 11 mentions d'aide pour 17 points en 76 rencontres durant la dernière campagne.

De son côté, Élie a obtenu 14 points en 72 sorties avec Dallas lors du plus récent calendrier régulier.

McElhinney a pris part à 18 rencontres la saison passée avec les Leafs, conservant une fiche de 11-5-1, une moyenne de buts alloués de 2,14 et un taux d'efficacité de ,934. Pour 2018-2019, il détient un contrat lui rapportant 850 000 $.

Pour sa part, Pickard a totalisé 33 rencontres avec les Marlies de Toronto, dans la LAH, en 2017-2018, décrochant 21 victoires.